India: Taj Mahal e Village People, la strana giornata di Rubio

AGI - Cosa ci fanno il capo della diplomazia americana e i Village People al Taj Mahal? Messa così sembra una barzelletta, ma Marco Rubio ha davvero trovato il tempo, nel mezzo della tempesta diplomatica che imperversa sul Golfo Persico, di visitare attrazioni come il Taj Mahal e di incontrare una delle band dance più famose del mondo per poi soffiare sulle candeline di una gigantesca torta.
Rubio, che è in India per partecipare alla ministeriale Quad, si è concesso una giornata di turismo, visitando il celebre monumento all'amore ad Agra con la moglie Janette. "Credo sia importante mostrare rispetto per la cultura dei Paesi che si visitano" ha detto cingendo delicatamente le spalle della moglie - abitualmente lontana dai riflettori - mentre posavano sulla panchina su cui nel 1992 fu scattata la celeberrima foto in solitaria della Principessa Diana.
Dai Village People alla torta di compleanno a Nuova Delhi
Rubio ha anche posato con i membri dei Village People, il gruppo disco originariamente associato alla scena gay underground newyorkese, ma il cui significato culturale è stato completamente trasformato da Trump dopo che ha adottato la loro canzone "Ymca" come 'inno' nei raduni Maga. Sono arrivati in aereo per esibirsi domenica sera a una festa di gala a Nuova Delhi per il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
Sopra un'imponente torta a quattro piani, la band ha dedicato a Rubio "Tanti auguri a te" per i suoi 55 anni (che cadranno giovedi', ma il segretario di Stato evidentemente non e' superstizioso) in occasione della festa ideata per lui dall'ambasciatore statunitense in India, Sergio Gor, un energico ex collaboratore di Trump. La folla e' stata tenuta a 100 metri di distanza, ma il Taj Mahal non è stato completamente chiuso come per il vicepresidente JD Vance.
Il tour prosegue nel deserto: la tappa a Jaipur
I coniugi Rubio, accompagnati da Gor e da alcuni collaboratori di alto livello, hanno poi raggiunto in aereo la città desertica di Jaipur, dove hanno percorso una strada sterrata a bordo di jeep con i finestrini aperti per visitare l'imponente Forte Amber, l'antica residenza dei maharaja Rajput che domina un lago. Rubio è stato accolto al forte da danzatori con turbanti rossi che suonavano i tamburi e dopo una breve visita ha raggiunto l'hotel nel cui giardino circolano elefanti, cavalli bianchi e cammelli, tra pavoni svolazzanti.
L'escursione è stata un'occasione insolita per Rubio, che in quasi un anno e mezzo di mandato ha preferito brevi viaggi di lavoro e raramente ha partecipato a eventi al di fuori delle riunioni di governo. Ha detto di aver voluto approfittare di una giornata di pausa prima dell'incontro del Quad (Australia, India, Giappone e Stati Uniti) e della tappa che farà in Armenia.