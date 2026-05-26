L'Europa travolta da un'ondata di caldo

AGI - Ondata di caldo anomala per maggio in Europa. Sette persone sono morte in Francia a causa di un'ondata di caldo estremo di inizio estate che sta colpendo una vasta area dell'Europa occidentale, mentre Francia e Regno Unito hanno registrato temperature record per il mese di maggio e si prevede un ulteriore aumento delle temperature per domani.
"Posso affermare oggi che ci sono stati sette decessi collegati direttamente o indirettamente al caldo", ha dichiarato alla televisione TF1 Maud Brégeon, portavoce del governo francese, aggiungendo che cinque dei decessi sono avvenuti per annegamento.
Record di caldo in Francia
Météo France, l'agenzia meteorologica nazionale, ha dichiarato che la temperatura più alta registrata oggi, pari a 37,1 gradi, è stata rilevata vicino a Hossegor, nel dipartimento sud-occidentale delle Landes, e che le temperature in tutto l'ovest del Paese potrebbero superare i 36 gradi domani.
Il maggio più caldo di sempre
Oggi è stato "il giorno più caldo registrato nel mese di maggio da quando sono iniziate le rilevazioni", con una temperatura media nazionale, misurata in 30 stazioni in tutto il Paese, che ha raggiunto i 24,4 gradi, rispetto al precedente massimo di 23,7 gradi registrato nel 1944.
Regno Unito temperature eccezionali
Il Met Office del Regno Unito ha dichiarato che lunedì è stata la giornata di maggio più calda mai registrata nel Paese, con temperature che hanno raggiunto i 34,8 gradi a Kew Gardens, nel sud-ovest di Londra, un valore definito "eccezionale nel Regno Unito anche in piena estate, figuriamoci a maggio".
Nuovi record in Irlanda
In Irlanda, il termometro ha nuovamente battuto un record per il mese di maggio, raggiungendo i 29,7 gradi nei pressi della città di Carlow, nel sud-est del Paese, secondo quanto riportato da Met Éireann, il servizio meteorologico irlandese.
Allerte meteo e aeroporti
A causa di questa ondata di calore, l'agenzia ha emesso un'allerta meteo gialla per otto contee fino alle 18:00 di mercoledì, dove le temperature potrebbero superare i 30 gradi. Oggi all'aeroporto di Shannon è stata registrata una temperatura record di 28,6 gradi, superando il precedente record di maggio stabilito il 31 maggio 1997 ad Ardfert, nella contea di Kerry, con 28,4 gradi.
Caldo estremo in Spagna
In Spagna, le temperature massime diffuse nelle valli del Guadiana, del Guadalquivir e dell'Ebro dovrebbero persistere probabilmente fino a venerdì, secondo quanto comunicato dal servizio meteorologico statale Aemet, che ha aggiunto che "in alcune di queste zone le temperature potrebbero raggiungere i 40 gradi".