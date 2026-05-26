Belgio, treno travolge scuolabus: ci sono vittime

AGI - Un grave incidente ferroviario si è verificato in Belgio, nella provincia delle Fiandre Orientali, dove uno scuolabus è stato travolto da un treno su un passaggio a livello a Buggenhout. La collisione è avvenuta intorno alle 8:15 del mattino all'incrocio tra Stationsstraat e Vierhuizen Street. La notizia è stata confermata da Infrabel, il gestore della rete ferroviaria belga, il quale ha precisato che al momento dell'impatto le barriere del passaggio a livello erano regolarmente abbassate e i semafori erano rossi.
Quante persone c'erano a bordo?
Secondo quanto riportato dall'emittente VRT NWS, a bordo dello scuolabus si trovavano sette scolari, un accompagnatore e l'autista. Sebbene la polizia federale mantenga il massimo riserbo e non abbia ancora rilasciato un bilancio ufficiale sulle vittime, diverse fonti locali parlano di "numerosi morti e feriti". Il sindaco di Buggenhout, Geert Hermans ha confermato che per una delle persone coinvolte si è resa necessaria la rianimazione sul posto.
Al contrario, non si è registrato alcun ferito tra i passeggeri del treno, che proveniva da Bruges ed era diretto alla stazione di Buggenhout.
Quali sono state le cause dello scontro?
Le circostanze esatte della tragedia sono ancora oggetto di indagine da parte della polizia ferroviaria. Infrabel ha spiegato che il passaggio a livello si trova a circa un chilometro dalla stazione: per questo motivo il convoglio aveva già iniziato a rallentare, un fattore che potrebbe aver evitato conseguenze ancora peggiori. Il macchinista ha tentato una frenata d'emergenza, ma l'impatto è stato comunque violentissimo poiché lo scuolabus si trovava sui binari nonostante i segnali di stop.
Il ministro dell'Interno, Bernard Quintin, ha espresso il proprio cordoglio con un post su X: "È con profonda tristezza che ho appreso del tragico incidente di Buggenhout. Il mio pensiero va alle vittime e alle loro famiglie. Auguro ai feriti tanta forza".