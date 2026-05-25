A Ginza l'ombra della setta Aum

AGI - L'attacco con una sostanza tossica in un centro commerciale di Tokyo richiama alla mente gli attentati compiuti in Giappone da Aum Shinrikyo, la setta apocalittica guidata da Shoko Asahara.
Il primo attentato con il sarin
Il primo risale al 27 giugno 1994 e fu il primo caso di attacco terroristico su vasta scala compiuto con il sarin contro i civili. Aum Shinrikyo diffuse il gas nervino in un quartiere residenziale di Matsumoto, nella prefettura di Nagano, per colpire alcuni giudici coinvolti in una causa immobiliare sfavorevole alla setta. Morirono 8 persone e centinaia rimasero intossicate.
Tra il 1994 e il 1995 Aum usò anche il VX, un agente nervino ancora più persistente del sarin, per colpire persone considerate nemiche o sospette, ma l'attacco più grave fu compiuto nella metropolitana di Tokyo il 20 marzo 1995.
Cinque membri della setta liberarono sarin su più treni della metropolitana durante l'ora di punta. Il bilancio fu di 13 morti e oltre 6.000 intossicati. Gli adepti tentarono di nuovo il 5 maggio dello stesso anno con un attacco nella stazione di Shinjuku, dove fu trovato un dispositivo con cianuro di idrogeno. Non provoco' una strage perché fu individuato e spento in tempo, ma avrebbe potuto causare un numero molto alto di vittime se il gas fosse entrato nel sistema di ventilazione.
Prima degli attacchi con sarin, Aum aveva sperimentato anche agenti biologici, tra cui botulino e antrace, con tentativi di dispersione a Tokyo nei primi anni Novanta.