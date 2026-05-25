Paura a Tokyo: spruzzata sostanza tossica in centro commerciale

AGI - Circa 20 persone sono rimaste ferite nel centro di Tokyo dopo che un uomo ha spruzzato una sostanza apparentemente tossica in un centro commerciale di lusso. Un portavoce della polizia di Tokyo ha riferito che un uomo ha spruzzato una sostanza vicino a un bancomat al piano terra dell'edificio e subito si è sentito un "odore strano".
L'intervento dei soccorsi a Ginza
A mezzogiorno, le strade immediatamente circostanti l'edificio, situato nel quartiere dello shopping di Ginza e sede di numerosi marchi di lusso, sono state bloccate e autopompe e ambulanze sono state inviate sul posto. Vigili del fuoco e paramedici in tute protettive hanno accompagnato le persone fuori dal centro commerciale per accertamenti a bordo di veicoli specializzati. L'emittente pubblica NHK ha riferito che le lesioni sembrano lievi.
Il bilancio dei feriti al "Ginza Six"
Secondo fonti citate da Asahi Shimbun, 25 uomini e donne di età compresa tra i 20 e gli 80 anni hanno lamentato mal di gola e altri dolori, e 19 di loro sono stati trasportati in ospedale. Tutti erano coscienti. Il centro commerciale preso di mira è il "Ginza Six" a Ginza 6-chome, Chuo-ku. I testimoni hanno riferito che qualcuno ha spruzzato una sostanza simile al gas lacrimogeno.