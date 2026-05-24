Pioggia di missili balistici su Kiev, almeno 1 morto e 13 feriti

AGI - Kiev è stata colpita nella notte da intensi bombardamenti russi con decine di missili balistici, missili da crociera e droni, in un attacco che ha causato almeno un morto e 21 feriti, pochi giorni dopo il raid ucraino contro una scuola nella regione occupata di Lugansk per il quale il presidente russo Vladimir Putin aveva promesso una risposta militare.
Secondo il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko, 13 feriti sono stati ricoverati in ospedale e tre versano in gravi condizioni. Giornalisti dell'Afp presenti a Kiev hanno riferito di diverse ondate di esplosioni che hanno fatto tremare gli edifici e di traccianti che attraversavano il cielo notturno. Nel centro della città si sono inoltre uditi colpi di mitragliatrice probabilmente sparati contro droni in volo. Poche ore prima dell'attacco, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'ambasciata degli Stati Uniti a Kiev avevano avvertito del rischio di un imminente attacco russo su larga scala, anche con l'uso dei missili Oreshnik. Secondo Klitschko, una scuola è stata colpita nel quartiere Shevchenkivsky, mentre un altro attacco avvenuto vicino a un istituto scolastico ha bloccato con le macerie l'ingresso di un rifugio dove si trovavano alcuni residenti. L'allerta aerea è stata estesa a tutta l'Ucraina. L'esercito ucraino ha parlato di un attacco "massiccio" contro la capitale con "missili di vario tipo e droni".
Colpita la regione di Dnipropetrovsk e Cherkasy
Nel centro del Paese, bombardamenti russi hanno causato almeno sette feriti nella regione di Dnipropetrovsk e undici nella regione di Cherkasy, secondo le autorità locali. Sabato Zelensky aveva avvertito che Kiev stava osservando "segnali di preparazione per un attacco combinato contro il territorio ucraino, inclusa Kiev", con l'impiego di diversi sistemi d'arma, tra cui il missile balistico a medio raggio Oreshnik. Il presidente ucraino aveva invitato la popolazione a "comportarsi responsabilmente" e a raggiungere i rifugi in caso di allarme. Anche l'ambasciata americana aveva dichiarato di aver ricevuto informazioni su "un potenziale attacco aereo significativo" che avrebbe potuto verificarsi in qualsiasi momento. La Russia ha dispiegato l'Oreshnik, il suo piu' recente missile ipersonico a capacita' nucleare, in Bielorussia, Paese alleato di Mosca confinante con Polonia, Lituania, Lettonia e Ucraina. Mosca ha gia' utilizzato il missile due volte dall'inizio dell'invasione del 2022: nel novembre 2024 contro una fabbrica militare e nel gennaio 2026 contro un impianto aeronautico nell'ovest dell'Ucraina, vicino ai confini della Nato. In entrambi i casi i missili non trasportavano testate nucleari.
Putin aveva promesso una risposta dopo il raid con droni ucraini tra giovedi' e venerdi' contro edifici scolastici a Starobilsk, nella regione occupata di Lugansk, che secondo Mosca ha provocato almeno 18 morti e oltre 40 feriti. Kiev ha negato di aver preso di mira civili, sostenendo invece di aver colpito un'unita' russa di droni presente nella zona. Zelensky ha chiesto alla comunità internazionale di aumentare la "pressione" sulla Russia per impedirle di lanciare attacchi di questo tipo e ha avvertito che l'Ucraina "risponderà pienamente e in modo equivalente a ogni attacco russo".