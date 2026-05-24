Oreshnik, il missile russo che può colpire in tutta l'Europa

AGI - "Oreshnik" è un missile balistico a medio raggio, utilizzato dalla Russia contro l'Ucraina (l'ultima volta nella notte tra sabato e domenica) e, secondo il Cremlino, un'arma "all'avanguardia" che non può essere intercettata.
"Il missile Oreshnik può colpire obiettivi in tutta Europa"
Lanciato per la prima volta sulla città ucraina di Dnipro nel 2024, letteralmente significa 'nocciolina', ma può essere armato con una testata nucleare. È un missile a medio raggio, il che significa che può raggiungere bersagli tra i 3 mila e i 5.500 chilometri di distanza.
Sergei Karakayev, comandante delle Forze missilistiche strategiche russe, che controllano l'arsenale nucleare e il programma missilistico balistico intercontinentale, ha affermato che l'Oreshnik può colpire obiettivi "in tutta Europa".
Il missile schierato anche in Bielorussia
Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, alleato chiave di Putin, ha annunciato a dicembre che era stato schierato nel suo Paese, che confina con il fianco orientale della Nato.
Putin: "E' impossibile intercettare il missile Oreshnik"
È "impossibile" per le moderne difese aeree intercettare l'Oreshnik, che attacca a una velocità di Mach 10, ovvero 2,5-3 chilometri al secondo, ha affermato Putin. Gli esperti affermano che il missile può viaggiare a velocità ipersoniche, ma non può essere manovrato come i tipici missili ipersonici.
Una velocità ipersonica
"Come con altri missili balistici intermedi e intercontinentali, le sue testate entrano nell'atmosfera e raggiungono i loro obiettivi a velocità ipersoniche", ha dichiarato Marcin Andrzej Piotrowski, analista dell'Istituto Polacco per gli Affari Internazionali "ma a differenza delle armi ipersoniche, le testate dell'Oreshnik non hanno eseguito alcuna manovra a velocità ipersonica, il che complicherebbe il funzionamento delle difese antimissile".
L'Oreshnik non rientra nella categoria dei missili balistici intercontinentali (con una gittata superiore a 5.500 km). Tuttavia, se lanciato dall'Estremo Oriente russo, potrebbe teoricamente raggiungere obiettivi sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Fino al 2019, la Russia e gli Stati Uniti non potevano schierare tali missili in base al Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio (Inf), firmato nel 1987 durante la Guerra Fredda. Tuttavia, nel 2019, il presidente statunitense Donald Trump ha ritirato Washington dal trattato, accusando Mosca di averlo violato, aprendo così la strada a una nuova corsa agli armamenti.
"Una riserva di missili pronti all'uso"
Alla fine del 2024, durante un incontro televisivo con i funzionari militari, Putin assicurò che Mosca disponeva di una riserva di questi missili "pronta all'uso". Secondo il Pentagono, l'Oreshnik "si basa sul missile balistico intercontinentale russo RS-26 Rubezh", a sua volta derivato dall'"RS-24 Yars". Il programma missilistico RS-26 Rubezh, il cui primo test di successo risale al 2012, è stato congelato nel 2018, secondo l'agenzia di stampa statale russa Tass.
Aveva sofferto della mancanza di risorse per realizzare questo progetto "simultaneamente" allo sviluppo dei sistemi ipersonici di nuova generazione Avangard, che avrebbero dovuto essere in grado di raggiungere un obiettivo praticamente ovunque nel mondo.
Sempre secondo Putin, il missile Oreshnik può raggiungere una velocità di Mach 10, "ovvero da 2,5 a 3 chilometri al secondo" (circa 12.350 km/h), e "la temperatura degli elementi d'impatto raggiunge i 4 mila gradi centigradi", che, a suo dire, è "quasi pari" alla temperatura della superficie del sole.
L'analisi dei servizi segreti ucraini
Secondo l'intelligence militare ucraina (Gur), la velocità raggiunta dal missile alla fine di novembre 2024 "nella parte finale della sua traiettoria" era "superiore a Mach 11" (circa 13.600 km/h). L'Oreshnik sarebbe inoltre dotato di testate multiple, ognuna delle quali seguirebbe una traiettoria indipendente una volta entrata nell'atmosfera, il che aumenterebbe ulteriormente la difficoltà di intercettazione, ha affermato il presidente russo.