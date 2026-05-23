Spari vicino alla Casa Bianca, neutralizzato un uomo armato

AGI - Casa Bianca in lockdown dopo che alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati uditi nelle vicinanze, all'angolo tra la 17th Street e Pennsylvania Avenue Northwest, a Washington proprio fuori dal complesso della White House. Immediatamente è scattato l’isolamento dell'edificio con i giornalisti presenti sul prato nord della Casa Bianca portati d'urgenza in sala stampa con l’ordine di mettersi al riparo.
Agenti dei Servizi segreti, armati di fucili, si sono subito attivati e nel giro di pochi minuti, grazie anche al supporto fornito dall’FBI, hanno neutralizzato un uomo armato. Due le persone rimaste ferite. Gli investigatori hanno dichiarato che sono stati esplosi almeno 30 colpi.
Virali le immagini della giornalista Selina Wang, corrispondente dalla Casa Bianca per Abc, che stava facendo un collegamento video dall'interno della residenza presidenziale, quando ha sentito una serie di colpi esplodere. La giornalista si e' subito nascosta, terrorizzata. "Ero nel mezzo di una ripresa con il mio iPhone per un video social dal prato nord della Casa Bianca quando abbiamo sentito degli spari. Sembrava una raffica di decine di colpi. Ci è stato detto di correre di corsa verso la sala stampa, dove ci troviamo adesso" ha scritto sul suo account X.