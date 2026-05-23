Papa Leone arrivato ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi

AGI - L'elicottero con a bordo Papa Leone è atterrato al campo sportivo "Arcoleo" di Acerra, nel cuore della cosiddetta "Terra dei Fuochi", una delle aree più martoriate del Mezzogiorno d'Italia per l'inquinamento ambientale e le conseguenze sanitarie e sociali legate allo smaltimento illegale dei rifiuti.
La visita del Papa nel cuore della Terra dei Fuochi
Una visita pastorale dal forte valore simbolico per il Pontefice che ad Acerra è stato accolto dal vescovo, monsignor Antonio Di Donna; dal presidente della Regione Campania Roberto Fico; dal Prefetto di Napoli Michele Di Bari e dal sindaco di Acerra Tito d'Errico.
Il saluto di Papa Leone ai bambini tra selfie e strette di mano
Leone è stato accolto anche da due bambini che gli hanno offerto un omaggio floreale e gli hanno chiesto di firmare delle magliette. Poi il Pontefice si è avvicinato alle transenne per salutare i tantissimi bambini, ragazzi e fedeli che lo aspettavano al campo sportivo "Arcoleo". Il Papa non si è sottratto ai selfie e alle strette di mani.
L'incontro con i vescovi alla Cattedrale di Acerra
Papa Leone è poi giunto alla Cattedrale di Santa Maria Assunta di Acerra per l'incontro con i vescovi, il clero, i religiosi e le famiglie delle vittime di inquinamento ambientale.
All'arrivo del Pontefice, le campane hanno suonato a festa. Leone si è avvicinato alle transenne per salutare i fedeli. Un applauso ha accolto il Pontefice all'interno del Duomo. Leone ha percorso la navata principale, fermandosi e salutando i fedeli.
La piazza gremita per l'arrivo di Leone
In 12 mila attendono Papa Leone in piazza Calipari ad Acerra. Lo riferisce la diocesi. Nell'area dove il Pontefice si recherà al termine della tappa in Cattedrale di Santa Maria Assunta, continuano ad arrivare i fedeli, famiglie con bambini piccoli, ragazzi.