Pace Usa-Iran, la proposta di Teheran che Trump 'valuta'

AGI – Si vanno delineando i termini dell’accordo tra Usa e Iran di cui ha parlato Trump. Secondo fonti di Al Arabiya, l'Iran avrebbe proposto la riapertura dello Stretto di Hormuz e una rinuncia temporanea all'imposizione di pedaggi sulle navi in transito.
Le stesse fonti riferiscono che Teheran avrebbe offerto di sospendere per dieci anni l'arricchimento dell'uranio oltre il 3,6% e di diluire all'interno del Paese le scorte di uranio arricchito oltre il 20%.
Teheran chiede la revoca delle sanzioni
L'Iran avrebbe inoltre confermato nel testo del memorandum d'intesa l'impegno a non sviluppare armi nucleari. Teheran avrebbe però chiesto il mantenimento di diritti limitati all'arricchimento dell'uranio nell'ambito di qualsiasi accordo futuro. Tra le richieste iraniane figurerebbero anche la revoca completa delle sanzioni in cambio degli impegni sul nucleare e lo sblocco degli asset iraniani congelati prima dell'avvio dei negoziati sul dossier atomico.
Trump valuta la proposta dell'Iran
Secondo la CBS il presidente americano, Donald Trump, sta valutando la proposta iraniana che prevede un processo per la riapertura dello Stretto di Hormuz, lo sblocco di alcuni beni iraniani detenuti in banche estere e la prosecuzione delle trattative.
Netanyahu "profondamente preoccupato"
Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, è "profondamente preoccupato" dall'ultima proposta di accordo con l'Iran che il presidente americano, Donald Trump, sta attualmente valutando. Lo riporta Axios che cita funzionari israeliani. Sempre secondo le stesse fonti, il primo ministro israeliano avrebbe esortato il presidente americano a lanciare una nuova ondata di attacchi contro l'Iran. Da parte sua, il capo della Casa Bianca aveva sempre assicurato che non avrebbe mai accettato un accordo che non andasse a vantaggio di Israele.