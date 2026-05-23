Teheran: "Lo Stretto di Hormuz resterà sotto il nostro controllo" 

AGI – Viene accolto con freddezza il messaggio su Truth con cui il presidente Donald Trump annuncia che tra i punti dell’accordo in via di finalizzazione con l'Iran verrà riaperto lo Stretto di Hormuz. Secondo l'ultimo scambio di messaggi tra Teheran e Stati Uniti, lo Stretto rimarrebbe sotto la gestione dell'Iran. Lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Fars.
L'annuncio del presidente Donald Trump che riaprirà lo stretto come parte di un accordo "ampiamente negoziato" è stato infatti definito "incompleto e incoerente con la realtà".
Su Truth Trump ha scritto: “Gli aspetti finali e i dettagli dell'accordo sono attualmente in fase di discussione e saranno annunciati a breve. Oltre a molti altri elementi dell'accordo, verrà aperto lo Stretto di Hormuz".