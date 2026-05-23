Un power bank in un bagaglio fa cambiare rotta a un volo EasyJet

AGI - Un volo EasyJet diretto a Londra è stato costretto a deviare su Roma-Fiumicino dopo un allarme legato a un power bank nel bagaglio di un passeggero.
Il volo partito dall'Egitto
Il volo EZY2618 era partito martedì sera da Hurghada, in Egitto, ed era atteso nelle prime ore di mercoledì al London Luton Airport.
Secondo quanto riferito dalla compagnia a Sky News, l'equipaggio è stato informato che un power bank si stava caricando all'interno del bagaglio di un passeggero in stiva.
La decisione del comandante
A quel punto il comandante ha deciso di dirottare l'aereo verso l'aeroporto di Roma-Fiumicino "a titolo precauzionale", nel rispetto delle procedure di sicurezza.
L'aereo è atterrato senza problemi e i passeggeri sono sbarcati regolarmente. Il volo è stato poi riprogrammato per la mattina successiva.
La nota della compagnia
"La sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio è la nostra massima priorità", ha dichiarato un portavoce della compagnia, che si è scusato per i disagi causati dalla deviazione e dal ritardo.