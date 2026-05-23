Cina: strage in una miniera, oltre 80 morti dopo un’esplosione

AGI - Strage in una miniera in Cina. Sono almeno 82 le persone morte in un'esplosione di gas nella miniera di Liushenyu, nella provincia centrale cinese dello Shanxi.
L'incidente nella miniera in Cina
Secondo quanto riportato dai media statali, l'incidente è avvenuto alle 19:29 ora locale (poco dopo la mezzanotte in Italia) nella contea di Qinyuan. Al momento dell'esplosione, 247 persone stavano lavorando nella miniera e le operazioni di soccorso sono tuttora in corso.
Il bilancio dell'esplosione in Cina
Il bilancio delle vittime è aumentato nel corso della giornata. In un primo rapporto, le autorità avevano segnalato otto morti, 201 persone evacuate vive e 38 intrappolate sottoterra. Il numero dei morti è stato successivamente rivisto a "oltre 50" e poi a 82. L'emittente statale Cctv ha poi riferito che, oltre agli 82 morti, nove persone risultano ancora disperse.
Xi chiede di avviare un'indagine
Le autorità non hanno ancora fornito dettagli sulle circostanze dell'esplosione, ma secondo l'agenzia Xinhua un funzionario della società proprietaria della miniera è stato già arrestato. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto di intensificare le ricerche, fornire assistenza ai feriti, avviare un'indagine sulle cause dell'incidente e accertare le responsabilità.
Le miniere di carbone, una trappola mortale
Il vice primo ministro Zhang Guoqing si è recato sul posto per supervisionare le operazioni di soccorso e la gestione dell'emergenza. Le miniere di carbone, che forniscono alla Cina circa il 60% del suo fabbisogno energetico, continuano a registrare un elevato tasso di incidenti. Secondo i dati ufficiali, il settore ha registrato oltre 3.000 decessi tra il 2018 e il 2023, una cifra che rappresenta comunque una diminuzione del 53,6% rispetto ai cinque anni precedenti.