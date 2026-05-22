Perchè Trump non andrà al matrimonio del figlio

AGI - Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che, nonostante il suo desiderio di partecipare al matrimonio del figlio maggiore, Donald Trump Jr., questo fine settimana alle Bahamas, il suo impegno e "l'amore per l'America" non gli permettono di abbandonare i suoi obblighi in mezzo alla guerra con l'Iran e alle minacce contro Cuba.
"Anche se desideravo molto stare con mio figlio, Don Jr., e con il membro più recente della famiglia Trump, la sua futura moglie, Bettina Anderson, le circostanze relative al governo, così come il mio amore per gli Stati Uniti d'America, non mi permettono di farlo", ha annunciato il presidente sulla sua rete Truth Social.
La scelta di restare alla Casa Bianca
Il numero uno repubblicano ha insistito che considera "importante rimanere a Washington D.C., alla Casa Bianca durante questo periodo di tempo" e ha concluso con un "Congratulazioni a Don e Bettina!".
Il fidanzamento di Donald Trump Jr.
Il primogenito del Presidente e la modella Bettina Anderson si sono fidanzati nel dicembre 2025 al ritiro presidenziale di Camp David. Trump stesso ha annunciato la buona notizia durante un evento natalizio alla Casa Bianca.
Il matrimonio alle Bahamas
Secondo la CNN, il matrimonio si terrà questo fine settimana su una piccola isola delle Bahamas, con un elenco di invitati molto esclusivo composto da circa 50 familiari e amici della coppia.
La famiglia Trump
Don Jr è figlio del magnate newyorkese con la sua prima moglie, Ivana Trump, con cui ha avuto anche Eric e Ivanka Trump. I suoi due figli maggiori sono rimasti al comando dell'azienda di famiglia dopo il ritorno del repubblicano alla Casa Bianca.