Rubio alla Nato: 'Trump è rimasto deluso da alcuni Alleati'

AGI - I Paesi della Nato studiano il dossier su un possibile disimpegno militare in Europa da parte degli Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è "rimasto francamente deluso" dal mancato sostegno di "alcuni alleati Nato" all'attacco all'Iran. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, in apertura dei lavori della ministeriale Nato di Helsingborg.
Rubio alla Nato: "La riduzione delle truppe Usa non è punitiva"
La riduzione della presenza militare Usa in alcuni Paesi europei "non è punitiva", ha puntulizzato Rubio, in apertura dei lavori della ministeriale esteri delll'Alleanza atlantica in Svezia.
Tajani, "L'Italia non ha avuto notizie sui soldati statunitensi"
"L'Italia non ha ancora avuto notizie su una eventuale riduzione delle truppe Usa sul nostro territorio. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della ministeriale Nato di Helsigborg
"Non abbiamo ancora avuto notizie, secondo me sarebbe un errore ridurre la presenza statunitense in Europa che non deve significare disimpegno dell'Europa", ha sottolineato Tajani, "mi pare che ieri gli Stati Uniti hanno deciso di inviare più militari in Polonia, per esempio, quindi vediamo quali saranno le decisioni, per adesso non c'è stata nessuna decisione, nessuna dichiarazione da parte degli Stati Uniti nei confronti dell'Italia".
"L'Italia è favorevole all'Ucraina in Ue ma rispettare tempi e regole"
L'Italia è "favorevole alla piena adesione dell'Ucraina" all'Ue ma "servono i tempi e bisogna rispettare determinate regole". E' la posizione del governo italiana ribadita da Tajani, a margine della ministeriale Nato di Helsingborg che ha commentato così la la proposta tedesca di concedere a Kiev lo status di membro associato.
"Noi siamo pronti a fare la nostra parte, l'ho anche detto per quanto riguarda la corruzione a Zelensky", ha proseguito Tajani, "siamo pronti anche a utilizzare la Guardia di Finanza che ha una grande esperienza in questo settore e già sono in corso contatti tra l'Ucraina il ministero dell’Economia e la Guardia di Finanza per vedere come possiamo favorire la lotta alla corruzione e quindi aiutare l'Ucraina a rispettare tutte le regole per l'adesione all'Unione Europea. Quindi è un contributo fattivo, non dichiarazioni ma un contributo fattivo per aiutare questo Paese". "Ne ho parlato a lungo con Zelensky durante l'ultima missione a Kiev, lui era molto contento di questo", ha concluso il vicepremier.