Maldive, le immagini della grotta dove sono morti i sub italiani

AGI - Una missione complessa "nelle sezioni interne più strette della grotta, dove la visibilità può scomparire rapidamente a causa dei sedimenti corallini sollevati e la navigazione diventa più complessa": è quella illustrata da Dan Europe che ha postato sui social le prime foto dei tre sub-speleologi finlandesi durante l'operazione che ha portato al recente recupero dei corpi di quattro sub italiani alle Maldive.
La compagnia assicurativa specializzata in attività subacquea ha voluto mostrare "gli ambienti in cui la squadra di soccorso ha operato durante la missione di ricerca e recupero degli ultimi giorni" nell'atollo di Vaavu. Le prime immagini riguardano la sezione iniziale della caverna di Thinwana Kandu, "dove la luce naturale filtra ancora dall'ingresso", le altre le zone con minore visibilità che ha richiesto un grande impegno da parte del team finlandese.