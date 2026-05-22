Libano: attacco Idf, 6 morti tra cui due soccorritori e una bimba

AGI - Sei persone sono rimaste uccise in un attacco israeliano sul sud del Libano, tra cui due soccorritori e un bambino. Lo ha riferito il ministero della salute libanese. Fra le vittime nel villaggio di Deir Qanun al-Nahr, si legge in una nota, vi sono due scout di Risala, uno dei quali lavorava anche come fotografo freelance, e una bambina siriana. L'associazione scout sarebbe collegata al movimento Amal, alleato di Hezbollah.
"Un attacco al villaggio di Deir Qanoune al-Nahr, nella regione di Tiro", ha ucciso sei persone, tra cui due soccorritori affiliati al movimento sciita Amal, alleato di Hezbollah, e una bambina siriana, ha dichiarato il ministero. Uno dei soccorritori uccisi lavorava anche come fotografo freelance.
Nella notte tra giovedì e venerdì, un altro raid aereo israeliano ha colpito la città di Hanaouay, vicino a Tiro, uccidendo quattro soccorritori affiliati a Hezbollah, secondo quanto riportato dal ministero.
Libano: esercito ribadisce lealtà soldati dopo sanzioni Usa
Le forze armate libanesi hanno ribadito la lealtà dei propri soldati all'istituzione dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni che includono, per la prima volta, un ufficiale dell'esercito accusato di aver condiviso informazioni con Hezbollah. In una dichiarazione, l'esercito ha affermato di "confermare che tutti gli ufficiali e i membri dell'istituzione militare svolgono i loro doveri nazionali con la massima professionalità, responsabilità e disciplina, in conformità con le decisioni e le direttive emesse dal comando dell'esercito".
"La lealtà del personale militare è esclusivamente verso l'istituzione militare e la nazione, e questo è impegnato a svolgere i propri doveri nazionali senza altre considerazioni o pressioni", ha aggiunto, affermando di non essere stato informato in anticipo delle sanzioni.
Ieri Washington ha sanzionato nove individui accusandoli di essere legati a Hezbollah in Libano, tra cui il colonnello dell'esercito Samir Hamadi e Khattar Nasser Eldin, un ufficiale di un altro servizio di sicurezza statale. Gli Stati Uniti hanno affermato che Hamadi e Nasser Eldin "hanno condiviso importanti informazioni di intelligence" con Hezbollah nel corso dell'ultimo anno. Si tratta della prima volta che ufficiali libanesi vengono sanzionati dagli Usa. Il gruppo sciita filo-iraniano ha condannato le sanzioni, definendole "un tentativo di intimidire il popolo libanese libero al fine di rafforzare l'aggressione sionista contro il nostro Paese".