Kate entusiasta di Reggio. E William annuncia: 'Viaggerà di più'

AGI - Il 'test' a Reggio Emilia è stato un successo e ora la principessa Kate è pronta a "riprendere gradualmente a fare più viaggi all'estero". William ha detto al programma radiofonico mattutino 'Heart' che la Principessa del Galles era "entusiasta" della sua visita in Italia, il primo viaggio all'estero dopo la diagnosi di cancro del 2024. "Ne ha passate così tante negli ultimi due anni e non vedeva l'ora di fare il viaggio in Italia, quindi sono davvero contento che sia andata così bene", ha detto il futuro re.
La fine della malattia
Kate, 44 anni, ha annunciato di essere in remissione dal cancro nel gennaio 2025 e da allora è gradualmente tornata ai suoi impegni pubblici. "È una mamma fantastica, una moglie fantastica, e letteralmente la nostra famiglia non potrebbe farcela senza di lei", ha detto William parlando dalle Isole Scilly al largo della costa della Cornovaglia, nel sud-ovest dell'Inghilterra. Ha parlato anche della genitorialità, compreso il tragitto per accompagnare i bambini a scuola, che "può essere" caotico.
La principessa Kate rientra a Londra: "Arrivederci Reggio, e grazie"
"Charlotte, Louis, se mi state ascoltando, assicuratevi di essere puntuali e di non litigare su chi ascolta cosa stamattina", ha detto William rivolgendosi ai suoi due figli più piccoli. L'erede al trono ha rivelato che in macchina tiene dei panini con la marmellata per il piccolo Louis, 8 anni: "Lascia impronte di marmellata dappertutto", ha commentato. Il figlio maggiore, George, 12 anni, è in collegio.
Il cellulare e le passioni
Ultimamente William ha rilasciato più interviste personali e l'anno scorso ha rivelato che lui e Kate hanno vietato l'uso del telefono per proteggere i loro figli.
Il principe, che ha ammesso di "non essere affatto una persona mattiniera", ha detto che la sua colazione preferita è "uova su pane a lievitazione naturale" e di apprezzare la musica "motivazionale" e di "adorare la musica dance". Ha anche parlato dell'Europa League e della vittoria dell'Aston Villa, la squadra di calcio per cui tifa. "Mi sono emozionato moltissimo, e sapete, seguo l'Aston Villa da quasi tutta la vita. E' stato un momento importantissimo per tutti noi tifosi".