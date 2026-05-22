Tulsi Gabbard lascia la National Intelligence

AGI - Si è dimessa la direttrice della National Intelligence americana Tulsi Gabbard. Fox riferisce che Gabbard si dimette, ufficialmente, per sostenere il marito nella sua battaglia contro una "forma estremamente rara di cancro alle ossa".
Gabbard lo ha già notificato a Donald Trump e il suo ultimo giorno di lavoro sarà il 30 giugno. "Sfortunatamente devo rassegnare le mie dimissioni, con effetto dal 30 giugno. A mio marito Abraham è stata diagnosticata una forma estremamente rara di tumore alle ossa", ha scritto Gabbard nella sua lettera di dimissioni.
Il saluto di Donald Trump
Donald Trump ha salutato così la funzionaria: "Tulsi ha fatto un lavoro incredibile, e ci mancherà molto", ha detto il presidente americano sul suo Truth Social network. L'attuale vice di Gabbard, Aaron Lukas, ricoprirà il ruolo di Direttore ad interim dell'Intelligence Nazionale.