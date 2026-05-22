Ebola in RD Congo:per ActionAid l'83% delle scuole è senza igiene

AGI - L'organizzazione ActionAid ha condotto una valutazione nella provincia di Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo, facendo emergere come l'83% delle scuole non dispone di postazioni per il lavaggio delle mani o per l'igiene specifiche per l'ebola mentre l'81% non ha protocolli di risposta o di isolamento attivi e nel 78% non sono disponibili dispositivi di protezione individuale per insegnanti o studenti.
Inoltre, il 74% degli insegnanti non ha ricevuto alcuna formazione sull'ebola e il 67% delle scuole non ha ricevuto nemmeno una visita da parte delle autorita' sanitarie in relazione all'epidemia. Dato estremamente preoccupante, il 29% delle scuole ha già registrato almeno un caso sospetto di ebola o un contatto stretto.
"Cio' che abbiamo visto nelle 12 comunita' delle zone sanitarie di Nyankunde, Nizi e Bunia e' una situazione disperata, caratterizzata da bassi livelli di conoscenza della malattia, assenza di infrastrutture di protezione e gravi interruzioni dei servizi nei centri sanitari e nelle scuole", ha sottolineato Saani Yakubu, responsabile Paese di ActionAid in Rd Congo.
La paura dei genitori
Panza, membro del Comitato dei genitori nelle scuole di Nyankunde, ha sottolineato la crescente paura tra il personale scolastico e i genitori. "I nostri insegnanti hanno paura. Vengono a scuola senza alcuna protezione. Se un bambino arriva malato, non sappiamo cosa fare. Chiediamo aiuto per capire come comportarci, cosi' come gli strumenti necessari per proteggere i nostri figli".
La valutazione ha inoltre evidenziato una maggiore vulnerabilita' per donne e ragazze in aree già alle prese con lo sfollamento causato dal conflitto armato. L'82% delle donne intervistate da ActionAid ha dichiarato di occuparsi principalmente dell'assistenza ai familiari malati, esponendosi cosi' in modo sproporzionato al rischio di infezione. La situazione è aggravata dal fatto che non dispongono di dispositivi di protezione ne' di una formazione adeguata sulla gestione dei pazienti.
ActionAid, che opera in Ituri dal 2022 realizzando programmi di educazione nelle emergenze, protezione dalla violenza di genere e sicurezza alimentare, sollecita la comunità internazionale e le autorità locali a destinare immediatamente risorse a sostegno della risposta all'emergenza.