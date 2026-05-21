Zelensky: 'Colpito l'Fsb a Kherson, centinaia tra morti e feriti'

AGI - Le Forze speciali Alpha dell'Sbu ucraino hanno colpito il quartier generale dell'Fsb russo e distrutto un sistema di difesa aerea Pantsir-S1 nel territorio temporaneamente occupato dell'Ucraina, nel villaggio di Genicheska Hirka, nella regione di Kherson. Lo ha rivendicao il presidente Volodymyr Zelensky, mostrando su X un video degli attacchi.
"Grazie solo a questa operazione, le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra occupanti uccisi e feriti", ha sottolineato il leader di Kiev. "I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra", ha aggiunto. "Le sanzioni ucraine a media e lunga distanza continueranno a funzionare", ha concluso riferendosi ai missili di Kiev.
Il Cremlino: "La Cina pronta agli sforzi per arrivare alla pace"
La Cina è pronta a contribuire a una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina. Questo argomento è stato sollevato durante i colloqui tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping, secondo quanto riferito dal portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. "La questione dell'Ucraina è stata effettivamente sollevata. La Cina è effettivamente disposta a impegnarsi per aiutarci a raggiungere una soluzione pacifica. Siamo grati ai nostri amici cinesi per questo", ha dichiarato Peskov ai giornalisti. Rispondendo a una domanda sul fatto che il piano cinese per una soluzione in Ucraina, discusso nel 2023, sia stato discusso durante i colloqui e se la parte cinese abbia avanzato nuove iniziative, Peskov ha detto che "questo piano non è stato discusso".