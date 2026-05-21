Parigi, il Pont Neuf diventa una grotta: l'opera di JR

AGI - Al centro di Parigi, l'iconico Pont Neuf viene trasformato in una immensa caverna immersiva allestita dal noto artista JR. Lo riferisce l'emittente Bfmtv che dedica un servizio al progetto titanico di JR, diventato famoso per la tecnica del "collage" fotografico nell'ambito della produzione di monumentali installazioni di arte pubblica.
La struttura, realizzata in tela stampata, crea un effetto trompe-l'oeil di immense rocce che adorneranno il ponte piu' antico della capitale dal 6 al 28 giugno. L'opera rende omaggio alla coppia di artisti Christo e Jeanne-Claude, che 40 anni fa aveva avvolto il ponto in un enorme imballaggio.
I numeri del progetto e la colonna sonora dei Daft Punk
La "grotta" di JR rappresenta un'impresa tecnica concepita in collaborazione con ingegneri, costruttori e artisti. Per dare vita al suo gigante di tessuto gonfiato, l'artista ha affidato la dimensione sonora a Thomas Bangalter, ex membro del duo Daft Punk. Uno artista acustico, l'altro esperto di fotocollage, hanno unito le forze con altre 800 persone per erigere montagne lunghe 120 metri, larghe 20 metri e alte fino a 18 metri nel cuore della capitale francese.
La caverna, il cui allestimento è in corso, attirerà sicuramente decine di migliaia di visitatori curiosi. Sarà accessibile gratuitamente a partire dal 6 giugno, 24 ore su 24, sette giorni su sette.
Il precedente storico del 1985
Nel settembre e ottobre 1985, Christo e Jeanne-Claude ricoprirono il celebre Pont-Neuf per due settimane con 41.800 metri quadrati di tessuto, fissati con 13 chilometri di funi e 12 tonnellate di cavi d'acciaio. Milioni di visitatori accorsero ad ammirare questa insolita opera d'arte.