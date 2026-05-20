Xi e Putin contro la 'legge della giungla" 

AGI - Xi Jinping ha avvertito che il mondo rischia di regredire alla “legge della giungla” e ha indicato nel rapporto tra Cina e Russia una forza di stabilizzazione globale.
Xi ha ricevuto Putin a Pechino
Il presidente cinese ha ricevuto Vladimir Putin a Pechino, pochi giorni dopo il vertice con Donald Trump, in un incontro carico di simboli e seguito con attenzione anche per il confronto implicito con la recente visita del presidente statunitense.
Putin nella Grande Sala del Popolo
Putin è stato accolto da Xi con gli onori militari nella Grande Sala del Popolo, tra inni nazionali, soldati schierati e bambini con bandiere cinesi e russe. I due leader hanno prima tenuto un incontro ristretto, dedicato ai temi più sensibili, poi una riunione allargata con le rispettive delegazioni.
Xi e Putin firmano diversi documenti di cooperazione
Al termine dei colloqui, Xi e Putin hanno presenziato alla firma di numerosi documenti di cooperazione nei settori della tecnologia, del commercio, della ricerca scientifica e della proprietà intellettuale.
Tra questi, secondo i media statali cinesi, anche l’estensione del Trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole tra Cina e Russia, firmato per la prima volta 25 anni fa. Xi ha definito le relazioni tra Pechino e Mosca al “più alto livello di partenariato strategico globale” e ha invitato i due Paesi a opporsi a “ogni forma di bullismo unilaterale” sulla scena internazionale.
Xi: "Sconsigliabile un'ulteriore escalation in Medio Oriente"
Il presidente cinese ha anche richiamato la crisi in Medio Oriente, affermando che un’ulteriore escalation sarebbe “sconsigliabile” e che un cessate il fuoco complessivo è “della massima urgenza”.
Putin: "Rapporti bilaterali senza precedenti"
Putin, da parte sua, ha parlato di rapporti bilaterali a un livello “senza precedenti” e ha ribadito che Mosca resta un “fornitore energetico affidabile” nel pieno della crisi mediorientale. Il leader russo ha inoltre invitato Xi a visitare la Russia il prossimo anno.
Mosca guarda a Pechino come partner essenziali
Il vertice arriva in una fase in cui Mosca, colpita dalle sanzioni occidentali per la guerra in Ucraina, guarda sempre più a Pechino come partner economico e politico essenziale. La Cina è il primo partner commerciale della Russia e acquista quasi la metà delle esportazioni petrolifere russe.
L’incontro, inoltre, si inserisce anche nel delicato equilibrio tra Pechino, Mosca e Washington. Proprio mentre Xi accoglieva Putin, il ministero del Commercio cinese ha confermato l’intenzione di acquistare 200 aerei Boeing e di cercare un’estensione dell’accordo commerciale raggiunto con gli Stati Uniti lo scorso anno a Kuala Lumpur. Secondo l’agenzia Interfax, il Cremlino non esclude un incontro tra Putin e Trump a novembre, quando entrambi potrebbero partecipare al vertice Apec in Cina.