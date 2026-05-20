Ue, raggiunto l'accordo commerciale e tariffario con gli Usa

AGI - Via libera dell'Unione europea all'attuazione dell'accordo commerciale e tariffario con gli Stati Uniti. Nel cuore della notte, i membri del Parlamento europeo e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo provvisorio per attuare l'accordo di Turnberry, concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. Lo ha annunciato la presidenza cipriota dell'Ue.
"Il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo sull'attuazione delle disposizioni tariffarie della Dichiarazione congiunta Ue-Usa adottata il 21 agosto 2025", si legge in una nota della presidenza.
"Oggi, l'Unione europea mantiene i suoi impegni", ha dichiarato Michael Damianos, ministro dell'Energia, del Commercio e dell'Industria di Cipro, il cui Paese detiene la presidenza di turno dell'Ue, in un comunicato che annuncia il via libera. "Mantenere un partenariato transatlantico stabile, prevedibile ed equilibrato e' nell'interesse di entrambe le parti", ha sottolineato.
La pressione di Trump e l'accordo scozzese
Il si' dell'Ue è arrivato dopo mesi di pressione del presidente Donald Trump, che aveva minacciato di imporre nuove tariffe - in particolare dazi su auto e camion europei dal 15 al 25% - se il via libera non fosse arrivato entro il 4 luglio. Il blocco dei 27 paesi aveva stipulato un accordo con Washington lo scorso luglio, fissando dazi del 15% sulla maggior parte delle merci europee, ma con grande frustrazione di Trump non aveva ancora mantenuto la promessa di eliminare i dazi sulla maggior parte delle importazioni statunitensi in cambio.
L'accordo interno, faticosamente raggiunto, mette l'Unione europea sulla buona strada per rispettare la scadenza fissata da Trump per la ratifica dell'intesa siglata a Turnberry, in Scozia, con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Sulla carta, il via libera dell'Ue dovrebbe consentire di voltare pagina, dopo oltre un anno di battaglie commerciali transatlantiche.