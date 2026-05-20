Putin e Xi 'insieme contro l'unilateralismo'

AGI - Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto il suo omologo Vladimir Putin a Pechino, stringendo la mano al leader russo fuori dalla Grande Sala del Popolo, in Piazza Tiananmen. Putin e Xi hanno percorso un tappeto rosso collocato per l'occasione e i due leader sono rimasti in piedi mentre una banda militare suonava i rispettivi inni nazionali. All'inizio dei colloqui bilaterali, Putin e Xi si sono definiti amici di lunga data. "A quanto ne sappiamo, in Cina si dice: non ci siamo visti nemmeno per un giorno, ma è come se fossero trascorsi tre autunni", ha affermato Putin all'inizio dei colloqui.
Da parte sua Xi Jinping ha dichiarato che le relazioni tra Mosca e Pechino hanno raggiunto l'attuale elevato livello grazie al "rafforzamento della fiducia politica". "Russia e Cina definiscono insieme la direzione dello sviluppo delle relazioni bilaterali sulla base del rispetto e del mutuo vantaggio", ha sottolineato Xi. Il presidente cinese ha aggiunto che, nella caotica situazione internazionale, si osservano egemonia e divisioni, ma "il desiderio di pace, sviluppo e cooperazione rimane l'aspirazione del popolo e lo spirito dei tempi". Le grandi crisi internazionali, a cominciare dalla guerra in Iran, saranno al centro dei colloqui, focalizzati sui rapporti bilaterali tra Cina e Russia.
Xi: "Relazione incrollabile nonostante dure prove"
Xi Jinping ha elogiato la natura "incrollabile" delle relazioni tra Cina e Russia che hanno resistito a una serie di prove. "Se le relazioni tra Cina e Russia hanno raggiunto un livello così elevato, passo dopo passo, è perché abbiamo continuamente approfondito la fiducia politica reciproca e il coordinamento strategico con incrollabile perseveranza, che ha resistito a innumerevoli prove", ha detto Xi a Putin.