Elon Musk e Jeff Bezos alleati contro la beneficenza

AGI - Elon Musk e Jeff Bezos, due tra gli uomini più ricchi del pianeta, si sono trovati per una volta d’accordo: entrambi ritengono che sia più utile alla società produrre lavoro che fare beneficenza.
Bezos: "Meglio produrre lavoro che fare beneficenza"
Il fondatore di Amazon, a cui Forbes attribuisce una ricchezza personale di 270 miliardi di dollari, ha dichiarato in un’intervista a Cnbc: "Se faccio bene il mio lavoro, il valore per la società e per la civiltà generato dalle mie aziende a scopo di lucro sarà molto, molto più grande del bene che faccio attraverso le mie donazioni benefiche”.
Musk rilancia l'intervista del fondatore di Amazon
Musk, maggiore azionista di Tesla, SpaceX e del social X, un uomo che secondo Forbes ha un patrimonio personale di 804 miliardi, ha rilanciato il post con l’intervista di Amazon, scrivendo “vero”.
L'alleanza tra Musk e Bezos indigna i follower
Ma l’alleanza dei due super miliardari non ha provocato quell’ondata di approvazione e simpatia che Musk si aspettava, nonostante molti suoi follower lo considerino un idolo. Numerosi utenti hanno criticato la loro posizione, ricordando che i due sono tra meno filantropici al mondo. “
"Solo pretesti per accumulare ricchezza"
Fare lavorare i vostri dipendenti fino alla morte non è quello a cui punto”, ha scritto un utente su X, commentando il post di Musk. “Solo scuse per accumulare ricchezza a spese della gente comune. Siete disgustosi”, ha commentato una donna.
“I miliardari - ha affermato un terzo - non sono geniali ma sfruttatori dei lavoratori e con nessuna aderenza alla realtà”. L’account Yudi ha sintetizzato la maggior parte delle posizioni della rete: “Creare lavoro è fantastico, aiutate i dipendenti a guadagnarsi da vivere e loro aiutano a generare i vostri profitti. Ma la vera domanda è: da tutto il denaro che i vostri dipendenti vi fanno guadagnare, quanto ne donate senza aspettarvi nulla in cambio? Questa è la carità che Dio chiede”.