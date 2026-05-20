'Melodi' sempre più virale su Internet, 5 milioni di like per Modi

AGI - Il "rapporto speciale" tra Narendra Modi e Giorgia Meloni, popolare sul web con la crasi 'Melodi', ha nuovamente catturato l'attenzione dei social media in India. Il post su Instagram del primo ministro di New Delhi - che lo ritrae con la sua "amica" per le vie di Roma nell'ultima tappa del suo tour europeo - è diventato virale, con quasi 5 milioni di like in cinque ore. Per capire la differenza, uno degli ultimi post della missione di Modi od Oslo ha 'appena' 356mila like.
La nascita del meme 'Melodi' diventato subito virale
Entrambi i leader hanno già commentato in passato il meme 'Melodi' che dal 2023 ironizza su una love story inventata tra Meloni e il primo ministro indiano. L'ultima volta è stata proprio ieri sera, quando Modi ha regalato alla premier le famose caramelle 'Melody', momento immortalato in un video postato poi dalla presidente del Consiglio.
"Tutto è iniziato nel 2023 quando durante il vertice del G20 di New Delhi, Meloni e Modi sono stati ripresi e fotografati più volte in atteggiamenti molto calorosi: risate, occhiate, selfie", spiega il giornalista esperto di India Matteo Miavaldi. Tutte immagini estrapolate dal contesto ovviamente, ma sui social indiani è subito partita la gara a creare meme in cui ci si immaginava una love story romantica tra i due capi di governo. "Questa parodia in India funziona perché ricalca gli stereotipi smielati del cinema di Bollywood", sottolinea Miavaldi, "ma soprattutto perché gioca col grande tabù della sfera sentimentale e sessuale del premier Modi, su cui si sa pochissimo".
Modi e l'Rss
Narendra Modi dal 1972 è un pracharak, ossia un uomo che ha votato la sua vita alla causa della Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), l'organizzazione paramilitare ultrainduista che dagli inizi del secolo scorso promuove la creazione di un "hindu rashtra", uno Stato confessionale induista che dovrebbe sostituire l'India laica e multiconfessionale. Uno degli obblighi di un 'pracharak' è quello del celibato: non ci si puo' sposare ne' si possono avere relazioni sessuali.
Al di la' dei meme, il termine 'Melodi' nei media mainstream in India è stato utilizzato per evidenziare il rapporto speciale e le intese politiche tra i due leader.