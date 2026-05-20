Raul Castro è stato incriminato dagli Stati Uniti

AGI - Raul Castro è stato formalmente incriminato dal dipartimento di Giustizia americano. Lo riferiscono i media americani. All'ex presidente cubano, 94 anni, fratello dello scomparso Fidel, viene imputato l'abbattimento negli anni '90 di due aerei che trasportavano aiuti umanitari per i migranti, in cui morirono tre piloti americani.
Diaz-Canel: "Contro Castro accuse senza fondamento"
L'incriminazione da parte degli Stati Uniti dell'ex Presidente cubano, Raul Castro, per l'abbattimento di due aerei nel 1996 è una "mossa politica priva di fondamento giuridico". Lo ha affermato il leader cubano Miguel Diaz-Canel. Le accuse mirano ad "aggiungere al fascicolo che stanno inventando per giustificare la follia di un'aggressione militare contro Cuba", ha affermato in un post su X.
Il messaggio di Marco Rubio ai cubani
Le "inimmaginabili difficoltà" che sta vivendo la popolazione cubana sono responsabilità della leadership comunista. Lo dice il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, che ha inviato un video messaggio in spagnolo al popolo cubano.
La pressione di Trump contro Cuba
Secondo quanto riporta Axios è la prima volta che Rubio si rivolge direttamente alla popolazione cubana in qualità di Segretario di Stato, e il video messaggio "fa parte della complessa campagna di pressione dell'amministrazione Trump contro L'Avana", scrive il sito Usa.
Gli Usa: "Nulla è stato utilizzato per aiutare il popolo cubano"
"La vera ragione per cui non avete elettricità, carburante o cibo è che coloro che controllano il vostro Paese hanno saccheggiato miliardi di dollari, ma nulla è stato utilizzato per aiutare la popolazione", afferma Rubio .
Il Gaesa fondato da Castro
Il discorso del segretario di Stato Usa si concentra sul conglomerato militare cubano noto come GAESA, fondato da Castro, che ha un patrimonio stimato di 18 miliardi di dollari e controlla il 70% dell'economia cubana attraverso il controllo di hotel, costruzioni, banche, negozi e rimesse di denaro dagli Stati Uniti. "Cuba non è controllata da alcuna 'rivoluzione'.
Cuba è controllata da GAESA", afferma Rubio. "L'unico ruolo svolto dal cosiddetto 'governo' è quello di pretendere che continuiate a fare 'sacrifici' e di reprimere chiunque osi lamentarsi". "Oggi, dai media all'intrattenimento, dal settore privato alla politica, dalla musica allo sport, i cubani hanno raggiunto i vertici praticamente di tutti i settori, in tutti i paesi, tranne uno, Cuba", aggiunge Rubio.
"Gli Usa vogliono rapportarsi con il popolo non con Gaesa"
"Il presidente Trump sta proponendo una nuova relazione tra gli Stati Uniti e Cuba. Ma questa relazione deve essere diretta con voi, il popolo cubano, non con GAESA", afferma Rubio. L'amministrazione Trump offre "100 milioni di dollari in cibo e medicine per voi, il popolo", continua, ma devono essere distribuiti dalla "Chiesa cattolica o da altri gruppi di beneficenza fidati. Non rubati da GAESA per venderli in uno dei loro negozi".