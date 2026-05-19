Thailandia cambia le regole per turisti senza visto. Le novità

AGI - La Thailandia ha deciso di ridurre da 60 a 30 giorni, nella maggior parte dei casi, la durata del soggiorno senza visto per i turisti provenienti da oltre 90 Paesi, nel quadro degli sforzi per contrastare la criminalità. "L'attuale sistema presenta dei vantaggi, in particolare per l'economia, ma ha anche consentito ad alcune persone di abusarne", ha dichiarato in conferenza stampa la portavoce del governo, Rachada Dhnadirek.
Attualmente i cittadini di più di 90 Paesi, tra cui quelli dell'area Spazio Schengen, degli Stati Uniti, di Israele e della Russia, possono soggiornare in Thailandia fino a 60 giorni senza visto. La durata era stata estesa nel luglio 2024 per favorire la ripresa del turismo dopo la pandemia di Covid-19.
Come funziona
Il periodo sarà ora ridotto a 30 giorni per la maggior parte dei Paesi e a 15 giorni per altri Stati, che saranno individuati caso per caso in consultazione con le rispettive ambasciate.
Il ministro degli Esteri Sihasak Phuangketkeow aveva spiegato la scorsa settimana che la misura rientra negli sforzi del governo per contrastare la criminalità transnazionale. La Thailandia, aveva precisato, non prende di mira alcun Paese specifico, ma intende colpire individui che abusano del sistema dei visti svolgendo attività illegali durante il soggiorno.
Negli ultimi mesi, diversi casi che hanno coinvolto cittadini stranieri hanno avuto ampia eco mediatica nel Paese, tra episodi legati ad alcol e droga, comportamenti sessuali in pubblico e gestione di attività come hotel o scuole private senza le necessarie autorizzazioni.
Il settore turistico rappresenta oltre il 10% del prodotto interno lordo della Thailandia, ma il numero di visitatori non è ancora tornato ai livelli precedenti alla pandemia. Il regno del Sud-est asiatico prevede di accogliere quest'anno circa 33,5 milioni di turisti stranieri, oltre tre milioni in meno rispetto alle stime iniziali, anche a causa della guerra in Medio Oriente.