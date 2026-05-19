Israele intercetta le barche di Flotilla, fermati 27 italiani

AGI - In queste ultime ore si sono registrati ulteriori intercettamenti da parte di Israele delle imbarcazioni della Flotilla in viaggio verso Gaza. Al momento risultano fermati 27 connazionali.
Tajani sulla Flotilla: "Verificare l'uso della forza da parte di Israele"
Le imbarcazioni dovrebbero giungere al porto di Ashdod. Lo rende noto la Farnesina . Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane, che secondo quanto riferito dagli attivisti italiani avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro le imbarcazioni della Flotilla, aggiunge il ministero degli Esteri.
La Flotilla: "Le intercettazioni continuano"
"Le intercettazioni continuano. Attualmente, navi militari delle forze armate israeliane stanno abbordando illegalmente la nostra flotta". E' il messaggio diffuso nel primo pomeriggio su Telegram dalla Global Sumud Flotilla.
"Siamo in stato di massima allerta"
"Siamo in stato di massima allerta mentre proseguiamo verso Gaza. Ci rifiutiamo di farci intimidire". Militari israeliani hanno intercettato l'imbarcazione 'Andros', fermandola a circa 80 miglia nautiche da Gaza. L'abbordaggio è stato ripreso in diretta streaming sul sito web della Global Sumud Flotilla prima che lo schermo venisse oscurato. Alcune navi stanno navigando ancora verso la Striscia e si trovano entro le 100 miglia nautiche.
Ieri la Marina israeliana ha intercettato una quarantina di imbarcazioni al largo di Cipro, in acque internazionali, rispetto alle 50 partite la settimana scorsa dalla Turchia.