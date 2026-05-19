Arrestato figlio del fondatore di Mango per l'omicidio del padre

AGI - I Mossos d'Esquadra, la polizia catalana, hanno arrestato Jonathan Andic, sospettato dell'omicidio del padre, Isak Andic, fondatore del marchio di abbigliamento Mango, deceduto il 14 dicembre 2024 in seguito a una caduta lungo un sentiero sul monte Montserrat. Jonathan era già indagato in un caso sigillato e la polizia catalana ha deciso di arrestarlo come misura preliminare prima di deferirlo al giudice. L'arresto è avvenuto nella mattinata nell'abitazione di Jonathan, dopo mesi di speculazioni sul suo possibile arresto o sulla sua convocazione diretta davanti a un giudice. La polizia ha infine optato per l'arresto, ma solo per trasferirlo a Martorell (Barcellona) e portarlo davanti al giudice, che raccoglierà la sua deposizione in qualità di sospettato.
L'accusa
La polizia catalana considera Jonathan Andic un sospettato per la morte del padre almeno dall'ottobre dello scorso anno. Dopo aver notato diverse contraddizioni nelle due dichiarazioni rese in qualità di testimone, gli inquirenti hanno approfondito le indagini. Mentre usciva dal negozio Mango, gli agenti hanno chiesto a Jonathan il cellulare, che lui ha consegnato spontaneamente. Da allora, il dispositivo è stato analizzato alla ricerca di messaggi che possano fornire indizi su un possibile movente del presunto crimine.
Cade nel vuoto durante un'escursione. È morto così il fondatore del marchio Mango
Isak Andic è morto all'età di 71 anni durante un'escursione sul monte Montserrat, accompagnato solo da Jonathan, il maggiore dei suoi tre figli. Il fondatore di Mango è precipitato da un'altezza di oltre 100 metri. I Mossos d'Esquadra inizialmente hanno indagato sull'accaduto come un semplice incidente di montagna.
La svolta nelle indagini
Tuttavia, l'indagine ha preso una piega diversa, soprattutto a causa delle contraddizioni nella testimonianza di Jonathan. Gli inquirenti hanno scoperto che, pochi giorni prima dell'incidente, il figlio maggiore si era recato nello stesso luogo; secondo fonti della difesa, ciò per prepararsi all'escursione.
L'inchiesta ha confermato che padre e figlio avevano un rapporto a tratti conflittuale, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di Jonathan nella gestione dell'azienda.
La successione
Isak Andic decise di cedere le redini dell'azienda al figlio maggiore nel 2014, ma dovette tornare un anno dopo per formare una nuova squadra e rilanciarla.
Questa successione affrettata non funzionò e, secondo fonti vicine all'inchiesta, incrinò il rapporto tra i due. Ma anche i rapporti familiari si sono inaspriti dopo la morte dell'imprenditore. La moglie e i figli hanno iniziato una disputa sull'eredità. Il testamento, firmato da Andic davanti a un notaio nel luglio 2023, prevedeva un'equa divisione del patrimonio tra i tre figli e includeva anche un legato, indicando che determinate somme di denaro e beni dovevano essere destinati a persone specifiche.
L'imprenditore - l'uomo più ricco della Catalogna con un patrimonio stimato in 4,5 miliardi di euro, secondo Forbes - ha lasciato alla compagna cinque milioni di euro, somma che lei ha ritenuto insufficiente, chiedendone 70 milioni. Dopo lunghe trattative, i figli e la compagna hanno raggiunto un accordo preliminare per una divisione di circa 30 milioni di euro.