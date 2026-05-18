Trump legge un passo Bibbia a un evento di preghiera a Washington

AGI - Rivolgendosi a una folla di migliaia di persone, il presidente Donald Trump ha letto un passo biblico durante l'evento di preghiera "Rededicate 250" al National Mall di Washington. Come parte delle celebrazioni in corso a livello nazionale per Americàs 250th, l'evento domenicale di tutto il giorno si è definito un "giubileo nazionale di preghiera, lode e ringraziamento" e ha visto la partecipazione di numerosi politici repubblicani, leader religiosi e altri interventi previsti.
Il testo del passo
In un video preregistrato, Trump ha letto un passo biblico riguardante la dedica del tempio da parte di re Salomone e la risposta di Dio. Salomone, successore del re Davide, fu un re nell'antico Israele noto per la sua saggezza, così come per aver costruito il tempio ornato e il palazzo reale a Gerusalemme." 'Ho ascoltato la tua preghiera e ho scelto questo luogo per me stesso come casa di sacrificio... se il mio popolo, chiamato per il mio nome, si umilierà, pregherà e cercherà il mio volto e si allontanerà dalle loro vie malvagie, allora ascolterò dal cielo, perdonerò il loro peccato e guarirò la loro terrà, ha affermato il presidente degli Stati Uniti.
Poco dopo il videomessaggio di Trump, lo speaker della Camera Mike Johnson ha pronunciato anche lui una preghiera, invocando un rinnovamento di "pietà e patriottismo" negli Stati Uniti. L'evento si è concluso con un video del Vicepresidente JD Vance che ha proclamato: "siamo sempre stati una nazione di preghiera".
Quella di domenica è stata l'ultima di una serie di iniziative e politiche a sfondo religioso promosse dalla Casa Bianca, che hanno rafforzato l'importanza del cristianesimo nelle attività, nella cultura e nelle politiche governative.