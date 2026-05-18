Usa: sparatoria in un centro islamico a San Diego

AGI - La polizia di San Diego, negli Usa, sta intervenendo in seguito a una sparatoria in corso presso il Centro islamico della città. Lo riportano i media statunitensi.
"Almeno un morto nell'attacco al centro islamico di San Diego"
Almeno una persona è stata uccisa nell'attacco al centro islamico di San Diego, secondo quanto riferito alla CNN da due funzionari delle forze dell'ordine informati sull'incidente.
"Gli studenti sono al sicuro"
La Bright Horizons Academy, la scuola islamica di San Diego che accoglie studenti dalla scuola materna fino al dodicesimo anno, è stata messa in stato di isolamento, ha dichiarato un portavoce alla CNN. La scuola è "strettamente legata" al Centro islamico dove sta intervenendo la polizia, ha dichiarato il portavoce. Secondo il portavoce, il personale e gli studenti della scuola sono al sicuro.
La polizia: "La minaccia è stata neutralizzata"
La minaccia al centro islamico di San Diego "è stata neutralizzata". Lo scrive sui social la polizia della città
Il centro islamico a 14 km a nord di San Diego negli Usa
Il centro islamico si trova in un quartiere prevalentemente residenziale a circa 14 km a nord del centro di San Diego. Le riprese aeree televisive mostrano decine di auto della polizia nella zona, con numerose strade chiuse al traffico.
NOW: DOZENS of police cars responding to shooting at Islamic Center of San Diego https://t.co/6jKdionMkm pic.twitter.com/q7K7yZTViR— Rapid Report (@RapidReport2025) May 18, 2026
Le immagini riprese dall'alto
Centinaia di poliziotti sono accorsi nell’area dove si trova l’Islamic Center di San Diego, in California. Immagini riprese dall’alto mostrano il corpo di un uomo disteso, con il giubbotto tattico, ucciso con colpi d’arma da fuoco fuori dalla moschea. Secondo una rete locale, Kgtv, la polizia sta perlustrando la zona alla ricerca del responsabile della sparatoria. “Sono a conoscenza del fatto che ci sia un attentatore attivo presso l’Islamic Center di San Diego a Clairemont e continuo a ricevere aggiornamenti dalle forze dell’ordine.
Il personale di emergenza è sul posto e sta lavorando per proteggere la comunità e mettere in sicurezza l’area”, ha scritto su X il sindaco Todd Gloria. Ci sono due scuole nelle vicinanze della moschea: la Islamic School of San Diego e la Kavod Charter School. Nella zona si trovano anche una chiesa avventista del settimo giorno e il California Children Services, un programma sanitario destinato a bambini con gravi problemi.
Il governatore: "Siamo grati ai primi soccorritori"
L'ufficio del governatore Gavin Newsom ha dichiarato che quest'ultimo era stato informato della situazione. "Siamo grati ai primi soccorritori intervenuti sul posto per proteggere la comunità e invitiamo tutti a seguire le indicazioni delle autorità locali", ha scritto il suo ufficio sulla piattaforma social X. Secondo il suo sito web, il Centro Islamico è la moschea più grande della contea di San Diego. Il complesso comprende la scuola Al Rashid, che, sempre secondo il sito, offre corsi di lingua araba, studi islamici e Corano.
La polizia: "Situazione sotto controllo"
Non è chiaro se l'aggressore si trovasse all'esterno o all'interno, né se sia già stato catturato. Il dipartimento di polizia di San Diego ha comunicato che la situazione è "ancora in corso ma sotto controllo". Le riprese aeree in tv e sui social mostrano una decina di bambini che si tenevano per mano e venivano accompagnati fuori dal parcheggio del centro, circondato da decine di veicoli della polizia.
Il centro islamico di Sand Diego trova in un quartiere di case, appartamenti e centri commerciali con ristoranti e negozi mediorientali. Non è ancora chiaro se ci siano delle vittime nè se l'assalitore sia stato fermato.