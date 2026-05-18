Due caccia si scontrano durante air show negli Usa, salvi piloti
Due caccia si scontrano durante l’air show alla Mountain Home negli Usa, salvi i piloti (VIDEO)
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Due caccia si scontrano durante l’air show alla Mountain Home negli Usa, salvi i piloti (VIDEO)

I piloti coinvolti sono riusciti a mettersi in salvo grazie all’apertura dei paracadute, come mostrano i video diffusi sui social
L'impatto tra i due caccia Usa
Shane Ogden - L'impatto tra i due caccia Usa
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AGI - Due aerei da combattimento si sono scontrati in volo durante un'esibizione aerea nella base militare di Mountain Home Air Force Base, nello Stato dell'Idaho, precipitando al suolo. I piloti sono riusciti a mettersi in salvo. Si tratta di un volo dimostrativo dell'EA-18G Growler della Marina degli Stati Uniti.

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La base è stata immediatamente posta in lockdown e il salone aereo è stato annullato. L'incidente è avvenuto a circa tre chilometri a nord-ovest della base durante la seconda giornata del Gunfighter Skies Air Show.

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La Mountain Home Air Force Base, sede del 366esima Fighter Wing, noto come i "Gunfighters". Video diffusi sui social mostrano i due caccia entrare in collisione in volo e precipitare al suolo avvolti dalle fiamme, mentre dense colonne di fumo nero si alzano dal luogo dell'impatto. Nelle immagini sono visibili quattro paracaduti aprirsi poco dopo lo schianto.

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