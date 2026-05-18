Due caccia si scontrano durante air show negli Usa, salvi piloti

AGI - Due aerei da combattimento si sono scontrati in volo durante un'esibizione aerea nella base militare di Mountain Home Air Force Base, nello Stato dell'Idaho, precipitando al suolo. I piloti sono riusciti a mettersi in salvo. Si tratta di un volo dimostrativo dell'EA-18G Growler della Marina degli Stati Uniti.
La base è stata immediatamente posta in lockdown e il salone aereo è stato annullato. L'incidente è avvenuto a circa tre chilometri a nord-ovest della base durante la seconda giornata del Gunfighter Skies Air Show.
Incredible footage from today’s mid-air collision involving the U.S. Navy EA-18G Growler Demo Team at Mountain Home Air Force Base, Idaho. Thankfully, 4 good chutes. Video: Shane Ogden pic.twitter.com/ml2TLn1dT9— RampCheck Aviation (@rampcheckglobal) May 17, 2026
La Mountain Home Air Force Base, sede del 366esima Fighter Wing, noto come i "Gunfighters". Video diffusi sui social mostrano i due caccia entrare in collisione in volo e precipitare al suolo avvolti dalle fiamme, mentre dense colonne di fumo nero si alzano dal luogo dell'impatto. Nelle immagini sono visibili quattro paracaduti aprirsi poco dopo lo schianto.