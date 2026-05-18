“Magnifica Humanitas”. Pronta la prima Enciclica di Papa Leone

AGI - Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima Lettera Enciclica, dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale. Lo rende noto la sala stampa vaticana.
La Lettera Enciclica porta la firma del Pontefice in data del 15 maggio, nel 135esimo anniversario della promulgazione della Lettera Enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. La presentazione del Documento avrà luogo il 25 maggio presso l’Aula del Sinodo, alla presenza del Pontefice.+
Il Papa parteciperà alla presentazione della Letter Enciclica
Per la prima volta un Papa partecipa alla presentazione di un suo documento. Papa Leone sarà presente infatti il 25 maggio, nell’Aula del Sinodo, alla presentazione della sua prima enciclica Magnifica Humanitas.
I relatori
I relatori saranno i cardinali Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, e Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Ma anche Anna Rowlands, teologa e docente presso la Durham University nel Regno Unito; Christopher Olah, co-fondatore di Anthropic (Usa) e responsabile della ricerca sull'interpretabilità dell'Intelligenza artificiale; Leocadie Lushombo, docente di teologia politica e pensiero sociale cattolico presso la Jesuit School of Theology / Santa Clara University, in California.
La conclusione sarà affidata al Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin. Seguirà l’intervento e la benedizione di Papa Leone. Intanto la Lev, la Libreria Editrice vaticana ha pubblicato in anteprima sui propri profili social la copertina della Enciclica: un primo piano di Papa Leone di profilo con le mani giunte, in preghiera.