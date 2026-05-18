Maldive: esperti finlandesi nelle grotte per missione esplorativa

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AGI - Effettuerà oggi una prima missione esplorativa la squadra di tre sub-speleologi finlandesi di Dan Europe giunti alle Maldive per cercare i quattro subacquei italiani dispersi in una grotta sottomarina nell'atollo di Vaavu. A quanto si apprende, non è previsto quindi oggi l'inizio delle operazioni di recupero dei corpi.
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I tre sommozzatori finlandesi, forniti di attrezzature tecniche specializzate, stanno attualmente coordinando le operazioni con la Guardia Costiera delle Maldive prima della ripresa delle ricerche.
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I sommozzatori finlandesi hanno grande esperienza nelle immersioni in grotta avendo anche partecipato nel salvataggio nel 2018 dei bambini rimasti intrappolati in una grotta in Thailandia.
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