Maldive: individuati i corpi dei quattro sub dispersi
Maldive: individuati i corpi dei quattro sub italiani dispersi. Nei prossimi giorni il recupero
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Maldive: individuati i corpi dei quattro sub italiani dispersi. Nei prossimi giorni il recupero

I sub-speleologi finlandesi della Dan sono ancora in immersione e hanno segnalato agli operatori in superficie di aver localizzato i corpi
Operazioni di soccorso e recupero nei fondali delle Maldive. Un team di otto sommozzatori della Guardia costiera si sta alternando in turni nel complesso sistema di caverne marine dell'Atollo di Vaavu
Didier Brandelet / Biosphoto / Biosphoto via AFP - Operazioni di soccorso e recupero nei fondali delle Maldive. Un team di otto sommozzatori della Guardia costiera si sta alternando in turni nel complesso sistema di caverne marine dell'Atollo di Vaavu
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AGI - Sono stati individuati i corpi dei quattro italiani dispersi in una grotta sottomarina alle Maldive. Lo conferma la Farnesina. I sub-speleologi finlandesi della Dan, spiegano le fonti, sono ancora in immersione e hanno segnalato agli operatori in superficie di aver localizzato i corpi, il cui recupero comincerà domani.

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I tre sommozzatori finlandesi, forniti di attrezzature tecniche specializzate, stanno attualmente coordinando le operazioni con la Guardia Costiera delle Maldive prima della ripresa delle ricerche.

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I sommozzatori finlandesi hanno grande esperienza nelle immersioni in grotta avendo anche partecipato nel salvataggio nel 2018 dei bambini rimasti intrappolati in una grotta in Thailandia.

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Recupero corpi inizierà domani

"L'ambasciata ci ha informato questa mattina presto in via riservata. Secondo quanto ci è stato riferito le operazioni di recupero cominceranno domani". Lo ha detto all'AGI l'avvocato Antonello Riccio, legale della famiglia di Federico Gualtieri, una delle vittime della tragedia delle Maldive, che ha anche confermato l'individuazione dei quattro corpi ancora da recuperare.

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DAN Europe: "Recupero corpo nei prossimi giorni"

"DAN Europe conferma che il team internazionale di ricerca e recupero inviato alle Maldive ha completato con successo il primo obiettivo operativo della missione, a seguito della prima immersione tecnica in grotta effettuata oggi presso il sito di Dhekunu Kandu, nell'atollo di Vaavu - si legge nel comunicato della società specializzata in immersioni profonde DAN Europe - L'immersione è iniziata questa mattina intorno alle 08:30 CET ed è durata circa tre ore . Durante questo primo intervento operativo, il team di specialisti ha esplorato con successo il sistema di grotte sottomarine, valutato le condizioni ambientali e operative, localizzato tutte e quattro le vittime ancora disperse e raccolto le informazioni cruciali necessarie per pianificare le fasi successive dell'operazione di recupero".

"I prossimi giorni saranno dedicati alle delicate procedure di recupero - prosegue il comunicato - ulteriori informazioni riguardanti la pianificazione operativa e le tempistiche di recupero saranno comunicate nelle prossime ore, man mano che proseguirà il coordinamento con le Forze di Difesa Nazionali delle Maldive e le autorità italiane competenti a Malé".

“Il risultato odierno è frutto di una preparazione straordinaria, di un'eccellenza tecnica e di un lavoro di squadra eccezionale - ha spiegato Laura Marroni, CEO di DAN Europe - Siamo profondamente grati agli specialisti presenti in loco, che operano con professionalità, disciplina e umanità in un ambiente impegnativo".

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