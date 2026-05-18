La Marina israeliana intercetta la Flotilla diretta a Gaza
La Marina israeliana intercetta la Flotilla diretta a Gaza al largo di Cipro
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La Marina israeliana intercetta la Flotilla diretta a Gaza al largo di Cipro

La Flotilla denuncia l’intercettazione “in pieno giorno” e riferisce di aver perso i contatti con una nave dopo un presunto attacco delle forze israeliane
Riprese dalla Flotilla a largo di Cipro
X Global sumid flotilla - Riprese dalla Flotilla a largo di Cipro
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AGI - La Marina israeliana ha iniziato a intercettare la missione di attivisti diretta verso la Striscia di Gaza per sfidare il blocco navale israeliano. La diretta streaming mostra i commando della Marina che abbordano una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo delle coste di Cipro. In precedenza, Israele aveva avvertito i "partecipanti a questa provocazione di cambiare rotta e tornare immediatamente indietro".

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La stessa Flotilla riferisce sui suoi canali che "imbarcazioni militari stanno intercettando" le sue navi "in pieno giorno", a circa 80 miglia nautiche a ovest dell'isola di Cipro, in acque internazionali.

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Persi i contatti con gli attivisti

La Global Sumud Flotilla ha annunciato di avere perso i contatti con una delle sue imbarcazioni "dopo essere stati attaccati dalle Forze israeliane nel Mediterraneo".
"Chiediamo un passaggio sicuro per la nostra missione legale e non violenta", ha ribadito la Flotilla su Telegram, "i governi devono agire ora per fermare questi atti illegali o pirateria volti a mantenere l'assedio genocida di Israele su Gaza".

Il monito di Israele: "Tornate subito indietro"

Israele invita tutti i partecipanti a questa provocazione a cambiare rotta e a tornare immediatamente indietro", è il monito del ministero degli Esteri di Israele.
"Ancora una volta, una provocazione fine a se stessa: un'altra cosiddetta 'flottiglia di aiuti umanitari' senza alcun aiuto umanitario", denuncia il ministero israeliano, "questa volta, due violenti gruppi turchi - Mavi Marmara e IHH, quest'ultimo designato come organizzazione terroristica - fanno parte della provocazione".

"Lo scopo di questa provocazione è quello di favorire Hamas, distogliere l'attenzione dal rifiuto di Hamas di disarmarsi e ostacolare i progressi del piano di pace del presidente Trump", continua la nota diffusa su X.
Come in passato, Israele bolla anche questa volta la FLotilla come "trovata pubblicitaria". "La Striscia di Gaza e' inondata di aiuti", sostiene il ministero degli Esteri, "solo da ottobre 2025, oltre 1,58 milioni di tonnellate di aiuti umanitari e migliaia di tonnellate di forniture mediche sono entrate a Gaza". "Israele non permettera' alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza", conclude la nota, "invitiamo tutti i partecipanti a questa provocazione a cambiare rotta e a tornare immediatamente indietro".
Secondo i dati di tracciamento, la Global Sumud Flotilla, che comprende circa 57 imbarcazioni, si trova attualmente a ovest di Cipro, dopo essere partita giovedi' dalla costa mediterranea della Turchia.

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