Ebola: Ecdc invia esperti per frenare epidemia: 'Mancano vaccini'

AGI - L'Ecdc (il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) invierà esperti nella Repubblica Democratica del Congo per sostenere la risposta all'epidemia di Ebola attualmente in corso nel Paese. La direttrice dell'Ecdc, Pamela Rendi-Wagner, ha incontrato Jean Kaseya, direttore generale dell'Africa Cdc, per discutere della situazione epidemiologica e delle modalità di collaborazione.
In una prima fase, l'Ecdc invierà immediatamente un esperto della Eu Health Task Force presso la sede degli Africa Cdc per contribuire al coordinamento e alla pianificazione operativa. Parallelamente, il Centro europeo è in contatto con la Direzione generale per la Protezione civile e gli aiuti umanitari europei e con il Global outbreak alert and response network per valutare il possibile dispiegamento di ulteriori specialisti, ad esempio nei settori della prevenzione delle infezioni, epidemiologia, sorveglianza e comunicazione del rischio, a supporto delle attività in Congo e Uganda.
I dati del contagio e l'allarme sul ceppo Bundibugyo
Al 16 maggio 2026, erano stati segnalati 246 casi sospetti e 80 decessi sospetti in almeno tre zone sanitarie della provincia dell'Ituri. Due ulteriori casi, con una storia di viaggio dalla RDC, sono stati registrati anche in Uganda. L'Ecdc sottolinea che permangono significative incertezze sull'ampiezza della trasmissione e che il focolaio potrebbe essere più esteso di quanto finora rilevato.
Le operazioni di risposta sono complicate dall'insicurezza e dalla crisi umanitaria nelle aree colpite, oltre al fatto che l'epidemia è causata dal virus Bundibugyo, un ceppo del virus Ebola per il quale attualmente non esistono vaccini autorizzati né trattamenti specifici.