Cos'è DAN Europe e come garantisce la sicurezza dei sub?
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Cos'è DAN Europe e come garantisce la sicurezza dei sub?

Dalla centrale operativa h24 alla ricerca scientifica: ecco come opera DAN Europe per gestire le emergenze subacquee e in contesti isolati
Strumentazione e attrezzature per immersioni dei sub
Agf - Strumentazione e attrezzature per immersioni dei sub
dan Europe
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AGI - DAN Europe (Divers Alert Network Europe) è un'organizzazione medica e scientifica internazionale no-profit, fondata nel 1983, impegnata nella ricerca, nella prevenzione e nella gestione della sicurezza in ambienti complessi e ad alto rischio.

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“Le competenze sviluppate nella sicurezza subacquea sono state estese alla gestione delle emergenze in contesti estremi e remoti, caratterizzati da isolamento e limitate risorse sanitarie. L'organizzazione ha lo scopo principale quello di migliorare la sicurezza dei subacquei in tutto il mondo attraverso la ricerca, la medicina e l'assistenza.

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La centrale operativa e i numeri della rete globale

DAN dispone di una centrale operativa di emergenza, attiva 24/7 a livello globale, gestita da specialisti di medicina d'emergenza e riconosciuta in Italia come centrale di allarme di secondo livello. L'assistenza è erogata in oltre 30 lingue.

L'organizzazione vanta numeri straordinari a livello internazionale:

  • Oltre 400.000 membri a livello globale.

  • Una rete internazionale di oltre 180 medici specialisti.

  • Una media di 5.500 emergenze gestite ogni anno.

L'organizzazione è una delle fondazioni regionali che compongono l'IDAN (International Divers Alert Network) e reinveste le risorse generate nella ricerca e nello sviluppo di strumenti e servizi a beneficio della collettività.

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