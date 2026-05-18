Cos'è DAN Europe e come garantisce la sicurezza dei sub?

AGI - DAN Europe (Divers Alert Network Europe) è un'organizzazione medica e scientifica internazionale no-profit, fondata nel 1983, impegnata nella ricerca, nella prevenzione e nella gestione della sicurezza in ambienti complessi e ad alto rischio.
“Le competenze sviluppate nella sicurezza subacquea sono state estese alla gestione delle emergenze in contesti estremi e remoti, caratterizzati da isolamento e limitate risorse sanitarie. L'organizzazione ha lo scopo principale quello di migliorare la sicurezza dei subacquei in tutto il mondo attraverso la ricerca, la medicina e l'assistenza.
La centrale operativa e i numeri della rete globale
DAN dispone di una centrale operativa di emergenza, attiva 24/7 a livello globale, gestita da specialisti di medicina d'emergenza e riconosciuta in Italia come centrale di allarme di secondo livello. L'assistenza è erogata in oltre 30 lingue.
L'organizzazione vanta numeri straordinari a livello internazionale:
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Oltre 400.000 membri a livello globale.
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Una rete internazionale di oltre 180 medici specialisti.
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Una media di 5.500 emergenze gestite ogni anno.
L'organizzazione è una delle fondazioni regionali che compongono l'IDAN (International Divers Alert Network) e reinveste le risorse generate nella ricerca e nello sviluppo di strumenti e servizi a beneficio della collettività.