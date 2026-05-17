Ucraina: nella notte droni su Mosca, tre morti e 17 feriti  

AGI - Un attacco di droni ha causato tre morti alla periferia di Mosca e una quarta persona è rimasta sotto le macerie: lo ha riferito il governatore della regione, Andrey Vorobyov, su Telegram. "Una donna è morta e un'altra persona è rimasta sotto le macerie mentre in un precedente attacco erano morti due uomini", ha spiegato il governatore.
Oltre al bilancio di tre morti causati dalla pioggia di droni ucraini su Mosca e la sua regione nella notte, i media russi riferiscono di almeno 17 feriti, una persona scomparsa e ingenti danni materiali ad abitazioni private e infrastrutture.
Attacchi su vasta scala
L'agenzia Tass, che cita il ministero della Difesa, ha riferito che le forze di difesa aerea hanno respinto un massiccio attacco di droni ucraini contro Mosca e la sua regione di Mosca. A Mosca, i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto piu' di 120 droni diretti verso la capitale in un solo giorno, ha dichiarato il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin. A seguito dell'impatto di un drone, 12 persone sono rimaste ferite, principalmente nei pressi dell'ingresso della raffineria di petrolio di Mosca, dove l'edificio in costruzione ha subito danni cosi' come tre abitazioni.
Nella regione di Mosca, i rottami di un drone hanno colpito un'abitazione in costruzione a Mytishchi, uccidendo due persone, ha dichiarato il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov. Frammenti di un drone a Mytishchi hanno danneggiato un'altra casa, senza causare vittime. A Khimki, un drone ha colpito un'abitazione privata, provocando la morte di una donna e la scomparsa di un'altra persona sotto le macerie.
A Putilkiv, un drone ha colpito un condominio danneggiando diversi appartamenti, senza causare vittime. A Istra, quattro persone sono rimaste ferite in un attacco con un drone; a Dedovsk, un condominio e sei abitazioni private nel villaggio di Agrogorodok sono stati danneggiati. Nel distretto di Naro-Fominsk, un'abitazione privata ha preso fuoco a seguito della caduta di un drone, senza causare vittime. Sempre nella regione di Mosca, diverse infrastrutture sono state colpite da droni.
Abbattuti più di 500 droni nella notte
Le difese aeree russe hanno intercettato e distrutto nella notte 556 droni lanciati dall'Ucraina: lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, spiegando che l'attacco ha coinvolto una dozzina di regioni del Paese. In precedenza il governatore della regione di Mosca, Andrey Vorobyov, aveva riferito che negli attacchi dei droni sulla periferia della capitale sono morti una donna e due uomini e una quarta persona e' rimasta sotto le macerie.