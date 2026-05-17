Maldive, 3 esperti finlandesi per recupero corpi italiani

AGI - È arrivata alle Maldive la squadra di tre sub-speleologi finlandesi di Dan Europe che presto si immergeranno alla ricerca dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vaavu. Lo riferisce la stampa locale, citando il portavoce dell'ufficio presidenziale, Mohamed Hussain Shareef.
Secondo quanto riportato dalla stessa fonte, i tre sommozzatori finlandesi, forniti di attrezzature tecniche specializzate, stanno attualmente coordinando le operazioni con la Guardia Costiera delle Maldive prima della ripresa delle ricerche. I sommozzatori finlandesi hanno grande esperienza nelle immersioni in grotta avendo anche partecipato nel salvataggio nel 2018 dei bambini rimasti intrappolati in una grotta in Thailandia.
Sospensione della missione e aiuti internazionali con Dan Europe
La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahudhy, uno dei sommozzatori piu' esperti delle forze maldiviane. Le operazioni di ricerca sono coordinate dalla società italiana esperta in salvataggi Dan Europe. Secondo il portavoce presidenziale, i governi britannico, australiano e statunitense hanno offerto assistenza, e si prevede il supporto tecnico da parte del Regno Unito e dell'Australia