Morde steward in volo: aereo per Usa dirottato su Tahiti

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AGI - La compagnia australiana Qantas è stata costretta far fare scalo a Tahiti a un aereo diretto negli Stati Uniti dopo che un passeggero ha dato in escandescenze e ha morso un membro dell'equipaggio. Il volo era partito da Melbourne diretto a Dallas ma è atterrato a Papeete, nella Polinedia francese, a causa delle intemperanze dell'uomo, bloccato da altri passeggeri.
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L'arresto del passeggero e la decisione della compagnia aerea
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A Tahiti l'uomo è stato preso in consegna dalle autorità locali. La Qantas gli ha inflitto il divieto di volare in futuro sui propri aerei. "La sicurezza dei nostri passeggeri è la nostra priorità assoluta e abbiamo una tolleranza zero per i comportamenti minacciosi o violenti", ha riferito un portavoce della compagnia.
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