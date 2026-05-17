Impresa sull'Everest: Kami Rita scala la vetta per la 32ma volta

AGI - L'alpinista nepalese Kami Rita Sherpa, soprannominato "l'uomo dell'Everest", ha raggiunto la vetta dell'Everest per la 32esima volta oggi, stabilendo un nuovo record. Lhakpa Sherpa ha invece battuto il suo stesso record raggiungendo la vetta per l'11esima volta. "Si tratta di un'altra pietra miliare storica nella storia dell'alpinismo in Nepal", ha dichiarato Himal Gautam, portavoce del ministero del Turismo nepalese.
Kami Rita Sherpa, 56 anni, ha raggiunto per la prima volta la vetta dell'Everest, che si erge a 8.849 metri, nel 1994 mentre lavorava per una spedizione commerciale. Da allora, ha scalato l'Everest quasi ogni anno, accompagnando i clienti. Lhakpa Sherpa, 52 anni, soprannominata la "Regina della Montagna", ha raggiunto la vetta dell'Everest per la prima volta nel 2000, diventando la prima donna nepalese a scalare e discendere con successo la cima più alta del mondo.
Il boom dell'alpinismo commerciale e i rischi di sovraffollamento
"I loro record sono di incoraggiamento per gli altri alpinisti", ha aggiunto Himal Gautam. Secondo lui, "battere i record attraverso una sana competizione sull'Everest contribuirà a rendere l'alpinismo più sicuro, più dignitoso e meglio gestito". L'aumento di popolarità dell'alpinismo ha trasformato questo sport in un'attività redditizia sin dalla prima ascensione dell'Everest nel 1953 da parte di Edmund Hillary e Tenzing Norgay Sherpa.
Il Nepal ha rilasciato un numero record di 492 permessi per scalare l'Everest in questa stagione. Ai piedi della montagna e' stata allestita una vera e propria città di tende per gli alpinisti e il personale di supporto. Dato che la maggior parte degli scalatori tenta la salita con l'assistenza di almeno una guida nepalese, si prevede che nei prossimi giorni circa un migliaio di alpinisti si troveranno sulle pendici dell'Everest diretti verso la vetta. Questo elevato numero di scalatori solleva ogni anno preoccupazioni riguardo al sovraffollamento sulla montagna, soprattutto quando le condizioni meteorologiche avverse accorciano la stagione alpinistica.