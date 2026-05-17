Telefonata Trump‑Netanyahu: sul tavolo ripresa attacchi all’Iran

AGI - Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e il presidente Usa, Donald Trump, si sono sentiti telefonicamente. Nel corso della telefonata, durata oltre mezz'ora, hanno discusso la possibilità di una ripresa degli attacchi all'Iran. Lo fa sapere l'emittente israeliana Kan. Trump ha anche offerto a Netanyahu un resoconto della sua recente visita in Cina.
Da quando hanno imposto il blocco a ridosso dello Stretto di Hormuz, il 13 aprile, le forze degli Stati Uniti hanno fatto deviare 81 navi e ne hanno bloccate quattro. Lo ha riferito il Comando centrale Usa in un post che ha aggiornato il bilancio dell'operazione.
In un comunicato ieri il Pentagono aveva annunciato lo stop imposto a 78 navi. In sole 24 ore, sono tre in più le imbarcazioni costrette a cambiare rotta secondo i dati di Centcom.
Concluso colloquio Pezeshkian-ministro Interno Pakistan
Il ministro dell'Interno del Pakistan, Mohsin Naqvi, e il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, hanno avuto un incontro a Teheran. Lo riportano i media persiani. L'incontro, tenutosi al palazzo presidenziale di Teheran, è durato circa tre ore. Islamabad ha assunto il ruolo di mediatore tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica.
Si è appena concluso il colloquio tra il ministro dell'Interno del Pakistan, Mohsin Naqvi, e il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, a Teheran. Lo riportano i media persiani. L'incontro, tenutosi al palazzo presidenziale di Teheran, è durato circa tre ore. Islamabad ha assunto il ruolo di mediatore tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica.
Trump, "hanno interesse a raggiungere accordo"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che l'Iran ha "interesse a raggiungere un accordo". Lo ha dichiarato in un'intervista al corrispondente di Bfmtv negli Stati Uniti, Antoine Heulard, mentre sono in stallo i negoziati sul programma nucleare iraniano e sul conflitto in corso. Trump ha affermato, inoltre, di non sapere se un accordo con l'Iran sarebbe stato raggiunto a breve, al 77esimo giorno della guerra iniziata da Stati Uniti e Israele.
"Non ne ho idea. Se non lo raggiungono, passeranno dei brutti momenti. Hanno interesse a raggiungere un accordo", ha detto ieri il presidente Usa.
Secondo quanto riportato dalla stampa americana, incluso il New York Times, Trump dovrebbe decidere nelle prossime ore se riprendere o meno gli attacchi contro il regime iraniano, dato che i colloqui per porre fine alla guerra e al programma nucleare iraniano non hanno finora prodotto risultati.
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato venerdi' a New Delhi di aver "ricevuto messaggi" da Washington a favore della ripresa dei negoziati, aggiungendo di essere aperto all'aiuto di Pechino. In precedenza, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian aveva affermato che l'Iran "resta impegnato nella diplomazia e nelle soluzioni pacifiche".