Ebola in Congo, scatta l'emergenza Oms: 'Ceppo senza vaccino'

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AGI - L' Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale a causa di un'epidemia di un raro ceppo di Ebola che ha ucciso 88 persone nella Repubblica Democratica del Congo. L'agenzia dell'Onu ha avvertito che non ci sono vaccini per il ceppo Bundibugyo altamente della febbre emorragica di cui sono stati segnalati già 336 casi.
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Il livello di allerta e la reazione di Medici senza frontiere
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L'Oms ha dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale, il secondo livello più alto di allerta, ma non la pandemia, spiegando che non sono ancora chiari i livelli di diffusione. L'Ong Medici senza frontiere ha parlato di epidemia "estremamente preoccupante" e ha spiegato he sta preparando "una risposta su larga scala".
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