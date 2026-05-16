U2 sotto la pioggia in Messico: show a sorpresa da un balcone

AGI - Un concerto acustico e improvvisato dal balcone di un privato cittadino, sotto la pioggia battente e davanti a una folla in delirio: le leggende irlandesi U2 hanno letteralmente stupito residenti e turisti nel centro storico di Città del Messico. La rock band si trovava nella capitale per girare il videoclip del nuovo singolo, quando un imprevisto meteorologico ha trasformato un normale set blindato in un evento memorabile e ravvicinato per i fan messicani.
Il guasto tecnico e lo show a sorpresa nel condominio
Tutto è iniziato a causa della forte pioggia che si era abbattuta sulla capitale messicana il giorno precedente, martedì, danneggiando un generatore utilizzato per le riprese. Il guasto ha costretto i musicisti a interrompere i piani e a rifugiarsi in un'abitazione vicina.
"Il tuono e la pioggia hanno mandato in tilt il generatore per le riprese, il che ha spinto un vicino accogliente, a permettere agli U2 di improvvisare un'esibizione nel suo appartamento durante la cena, con tanto di balcone", ha raccontato la band su Instagram.
I video rimbalzati sui social mostrano il gruppo guidato da Bono Vox mentre si esibisce dal balcone sotto il diluvio, per la gioia della folla sottostante avvolta nei poncho di plastica. Superato l'imprevisto, mercoledì la band ha potuto riprendere i lavori a bordo di un rustico camioncino, sul cui parabrezza campeggiava la scritta "Street of Dreams" in spagnolo, titolo del loro nuovo brano.
L'entusiasmo dei fan e l'invito ufficiale nello Zócalo
Alcuni fan erano stati contattati in anticipo tramite i social media per partecipare come comparse al videoclip, mentre moltissimi altri sono arrivati all'ultimo minuto per riuscire a intravedere i famosi rocker. "Ricevere un autografo da loro è incredibile", ha raccontato all'AFP "Tete" Urban, un fan di 48 anni, mostrando con orgoglio la sua chitarra autografata da The Edge. "Per me è oro puro".
L'evento ha richiamato anche l'attenzione delle istituzioni. La sindaca di Città del Messico, Clara Brugada, ha incontrato la band e ha pubblicato su X un messaggio di benvenuto: "Nel nome dell'amore, ho salutato Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr.". La prima cittadina ha inoltre condiviso un video in cui invita ufficialmente il gruppo a esibirsi nello Zócalo, la celebre piazza principale della capitale che in passato ha già ospitato leggende della musica come Paul McCartney e Roger Waters.