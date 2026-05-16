Dilaga la Swatch-mania, file in tutto mondo per l'ultimo orologio

AGI - Migliaia di persone si sono messe in fila per giorni fuori dai negozi Swatch di tutto il mondo per accaparrarsi l'ultimo orologio da taschino della casa svizzera: il Royal Pop. Sulla rete sono diventate virali le immagini delle code chilometriche davanti alle vetrine degli store, da Londra a Osaka, da New York a Singapore.
Tale è stata la calca che in alcuni centri commerciali sono stati costretti a chiudere. È successo a Dubai in due mall. E la Swatch ha dovuto abbassare le saracinesche in tutti i punti vendita in tutto il Regno Unito, ha riferito la Bbc, "per ragioni di sicurezza".
La collaborazione con Audemars Piguet
Il Royal Pop è nato dalla collaborazione con l'orologiaio ben più esclusivo svizzero Audemars Piguet, come remake popolare dello storico (e ben più costoso) Royal Oak.
Si ispira alla pop-art e alle collezioni Swatch degli anni Ottanta, ed è disponibile in otto varianti, ciascuna in due diversi stili - Lepine o Savonnette - con cassa in bioceramic, materiale brevettato da Swatch "composto per due terzi da ceramica di alta qualità e per un terzo da materiale di origine biologica derivato dall'olio di ricino", come si legge sul sito della società.
Prezzi e rivendita online
Il prezzo di listino varia dai 385 ai 400 euro a seconda dei colori, ma online le quotazioni sono schizzate oltre i mille. Sempre secondo la Bbc, si arriverebbe anche a 20mila euro per il cofanetto con la serie completa.
La domanda supera l'offerta
E non è detto che la corsa sia finita qui visto che le richieste hanno di gran lunga superato le offerte. "Ci impegniamo al massimo per soddisfare la domanda e ci auguriamo che tutti i fan di questa collaborazione possano presto mettere le mani su uno di questi orologi", ha assicurato dal canto suo la Swatch su X.