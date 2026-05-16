'Mi vergogno, mi arrendo': suicida a Mosca l'attivista Litvinova

AGI - Ha combattuto una vita contro le ingiustizie, ma alla fine non è riuscita più a sopportarne il peso. Nina Litvinova, oceanografa ma soprattutto pugnace avvocata della causa dei diritti umani, si è suicidata a 80 anni. Il corpo della Litvinova, riferisce il Moscow Times, è stato trovato mercoledì in una strada nel centro di Mosca. E in un messaggio che è un atto di accusa verso il presidente russo Vladimir Putin, la studiosa ha lasciato le ragioni del suo gesto.
"Vi amo tutti e vi penso. Ma devo andarmene: vivere per me è insopportabile", scrive nel messaggio divulgato da una cugina, la giornalista Masha Slonim. "Da quando Vladimir Putin ha attaccato l’Ucraina, fa morire persone innocenti, mentre nel nostro paese migliaia di persone vengono continuamente mandate in prigione, dove soffrono e muoiono solo perché, come me, sono contro la guerra e contro le uccisioni. Non posso aiutarli in alcun modo", ammette con dolore.
"Zhenya Berkovich, Svetlana Petriychuk, Karina Tsurkan e migliaia di altri soffrono e muoiono dietro le sbarre. Ho cercato di aiutarli, ma le mie forze si sono esaurite e giorno e notte soffro per questa impotenza. Mi vergogno, ma mi sono arresa. Vi prego, perdonatemi", si chiude il tragico messaggio che fa riferimento ad alcune delle prigioniere politiche più in vista in questo momento in Russia.
La dinastia dei dissidenti
Litvinova era nipote di Maxim Litvinov, ministro degli Esteri sovietico sotto Josef Stalin. E ha condiviso l'impegno politico e civico con il fratello Pavel Litvinov, 81 anni, in gioventù fervente sostenitore dell'Urss e poi, dalla metà degli anni Sessanta in prima linea nel fronte della dissidenza sovietica.
Nel 1968 è stato uno degli otto arditi che protestarono sulla piazza Rosa per l'invasione della Cecoslovacchia. Tanto temerario da essere costretto a lasciare Mosca. A metà degli anni Settanta è stato esule anche a Roma prima di trasferirsi negli Stati Uniti dove vive ancora.
Una vita spesa per l'oceanografia e i prigionieri politici
Nina aveva lavorato a lungo all'Istituto di Oceanologia dell'accademia Russa delle Scienze. Ma intanto, già dagli anni '60, aveva iniziato ad aiutare prigionieri politici sovietici. Di recente aveva partecipato in tribunale a udienze di dissidenti di primo piano contro il governo Putin.
Era in aula al procedimento contro lo storico Yury Dmitriev e la regista teatrale Evgenia Berkovich. E al processo a Oleg Orlov, co-presidente dell'organizzazione Memorial Society, vincitrice del premio Nobel per la pace nel 2022, poi condannato a due anni e mezzo di prigione per avere criticato la guerra in Ucraina. "Nina Litvinova incarnava un coraggio e una decenza silenziosi ma inflessibili. Era sempre lì dove c'era più dolore", recita un necrologio pubblicato sui social media di Memorial.