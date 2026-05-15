Ucraina: raid russi su Kiev, 24 morti tra cui tre bambini

AGI In Ucraina almeno 24 persone sono morte, tra cui tre bambini, in un massiccio attacco missilistico e di droni lanciato dalla Russia giovedì contro la capitale Kiev. Secondo i servizi di emergenza di Kiev, l'offensiva di Mosca, una delle più intense degli ultimi mesi, ha provocato anche 47 feriti, mentre le operazioni di soccorso tra le macerie degli edifici colpiti proseguono senza sosta.
La portata dell'attacco
L'aeronautica militare ucraina ha riferito che la Russia ha impiegato 675 droni d'attacco e 56 missili, concentrando il fuoco principalmente su obiettivi civili e infrastrutture della capitale. Nonostante l'abbattimento di 652 droni e 41 missili da parte della difesa aerea, diverse testate hanno centrato condomini di epoca sovietica, scuole e cliniche. Il presidente Volodymyr Zelensky ha denunciato la distruzione di almeno 20 siti, parlando di un intero isolato residenziale "letteralmente raso al suolo". La polizia ha confermato che sette delle vittime, tra cui una bambina, sono state estratte dalle macerie di un unico edificio distrutto.